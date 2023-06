Chris Hemsworth als australischer Söldner, der nichts mehr zu verlieren hat – das überzeugte bereits im ersten Teil von „Tyler Rake: Extraction“ auf Netflix. Mit Teil 2 soll nun an diesen Erfolg angeknüpft werden. Auf welche lebensgefährliche Mission begibt Tyler Rake sich dieses Mal?

Die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. von „Tyler Rake: Extraction 2“ erfahrt ihr hier.

Wann startet „Tyler Rake: Extraction 2“ auf Netflix?

Mehr als 3 Jahre nachdem der erste Teil „Tyler Rake: Extraction“ auf Netflix veröffentlicht wurde, erscheint jetzt Teil 2 auf der Streamingplattform. Das konkrete Erscheinungsdatum ist Freitag, 16.06.2023.

Wie gewohnt steht die Fortsetzung am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf der Plattform zur Verfügung.

Worum geht es in Teil 2 von „Tyler Rake: Extraction“

Die Filme „Tyler Rake: Extraction“ basieren auf der Graphic Novel „Ciudad“ von Ande Parks. Darin ist Tyler Rake ein furchtloser Söldner, der nichts mehr zu verlieren hat und auch illegale Aufträge annimmt. Nachdem er die Ereignisse des ersten Films nur knapp überlebt, steht direkt seine nächste Mission an und auch diese könnte tödlich sein. Der australische Söldner soll die Familie eines georgischen Gangsters aus dem Gefängnis befreien, in dem sie festgehalten wird.

Tyler Rake (Chris Hemsworth) versucht, Sandro (Andro Jafaridze), Nina (Miriam und Marta Kovziashvili) und Ketevan (Tinatin Dalakishvili) in Sicherheit zu bringen.

Das ist der Trailer zu „Tyler Rake: Extraction 2“

Rund einen Monat vor Erscheinungsdatum hat Netflix einen offiziellen Trailer zu „Tyler Rake: Extraction 2“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick in die actionreichen Szenen des Films:

Die Besetzung von „Tyler Rake: Extraction 2“ im Überblick

In Teil 2 kehrt Chris Hemsworth in die Rolle des Tyler Rakes zurück. Neben ihm sind weitere bekannte Darsteller Teil des Casts von „Tyler Rake: Extraction“. Um wen es sich handelt, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle