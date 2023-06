Chris Hemsworth als furchtloser Söldner. Der zweite Teil des Actionfilms ist gerade erst auf Netflix erschienen. Trotzdem wird direkt die Frage laut, ob Fans Tyler Rake auch bei einer dritten Mission begleiten dürfen. In „Tyler Rake: Extraction 2“ überzeugtals furchtloser Söldner. Der zweite Teil des Actionfilms ist gerade erst auferschienen. Trotzdem wird direkt die Frage laut, ob Fans Tyler Rake auch bei einerbegleiten dürfen.

Hier erfahrt ihr, ob der Streamingdienst „Tyler Rake: Extraction 3“ geplant hat und was die Beteiligten dazu sagen.

Gibt es Teil 3 von „Tyler Rake: Extraction“?

Noch steht nicht fest, ob nach dem zweiten Teil von „Tyler Rake: Extraction“ auch ein dritter Film produziert wird. Der Produzent und Drehbuchautor Joe Russo sagte jedoch dem „Collider“ gegenüber, dass er definitiv Raum und Potenzial für einen weiteren Teil sehe. Er sieht sogar die Möglichkeit für eine ganz neue „Extraction“-Welt. Und auch Hauptdarsteller Chris Hemsworth schwärmte im Gespräch mit dem „Total Film“-Magazin über den Charakter und die Welt der Filmreihe. Er meinte, dass es nachlässig wäre „Extraction 3“ nicht zu drehen. Denn obwohl die Filme das Härteste seien, das er je gedreht habe, fühle sich diese Arbeit für ihn sehr lohnenswert an. Der Regisseur Sam Hargrave verriet außerdem, dass er bereits eine Idee für eine Fortsetzung habe…

Für gewöhnlich macht es Netflix vom Erfolg einer Veröffentlichung abhängig, ob diese fortgesetzt wird. So wird es vermutlich auch bei „Tyler Rake: Extraction“ sein.

Wann startet „Tyler Rake: Extraction 3“ auf Netflix?

Da noch nicht feststeht, ob die „Extraction“-Reihe einen dritten Teil bekommen wird, kann hier auch noch kein Erscheinungsdatum genannt werden. Zwischen dem ersten und dem zweiten Film lagen ganze drei Jahre. Ob es bis zu einem dritten Teil ebenfalls so lange dauern wird, ist unklar. Sobald Infos darüber bekannt werden, erfahrt ihr sie an dieser Stelle.

Sicher ist zumindest, dass die Fortsetzung wie gewohnt am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf der Plattform zur Verfügung stehen wird.

Worum könnte es in Teil 3 von „Tyler Rake: Extraction“ gehen?

Noch ist völlig offen, worum es in Teil 3 von „Tyler Rake: Extraction“ gehen könnte. Drehbuchautor und Produzent Joe Russo verriet bereits vor Veröffentlichung des zweiten Teils, dass es darin einige Überraschungen geben würde, die es ermöglichen würden, eine ganz neue „Extraction“-Welt zu eröffnen. Es gibt also genügend Möglichkeiten für einen dritten Film auf Netflix, in dem Tyler Rake ein völlig neues actionreiches Abenteuer erleben wird.

Gibt es einen Trailer zu „Tyler Rake: Extraction 3“?

Da Teil 3 von „Tyler Rake: Extraction“ noch nicht bestätigt ist, gibt es auch noch keinen Trailer. Sobald Netflix diesen veröffentlicht, findet ihr ihn hier.

Die Besetzung von „Tyler Rake: Extraction“

Lediglich Chris Hemsworth als Tyler Rake, Golshifteh Farahani als Nik Khan und Adam Bessa als Yaz Khan waren in beiden bisher veröffentlichten Teilen der „Extraction“-Reihe zu sehen. Je nachdem, was in Teil 3 passieren wird, wird sich auch der Cast verändern. Die drei genannten Schauspieler werden jedoch wahrscheinlich auch für einen weiteren Film erneut in ihre Rollen schlüpfen. Sobald Netflix die Darsteller von Teil 3 bekannt gibt, ergänzen wir hier die Besetzung.