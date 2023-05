Mit „FUBAR“ kehrt Arnold Schwarzenegger zurück auf die Bildschirme. Er übernimmt die Hauptrolle in der neuen Netflix-Serie. Sein Charakter ist ein CIA-Agent, der kurz vor der Rente steht und sich noch auf eine allerletzte Mission einlässt…

Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. der Netflix-Serie findet ihr hier.

Wann startet „FUBAR“ auf Netflix?

Netflix veröffentlicht „FUBAR“ Ende Mai auf Netflix. Als konkretes Erscheinungsdatum hat der Streamingdienst Donnerstag, 25.05.2023, angegeben.

Wie gewohnt werden die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung stehen.

Wie viele Folgen umfasst „FUBAR“?

Die Geschichte des CIA-Agenten auf einer letzten Mission wird in „FUBAR“ in acht Folgen erzählt. Sobald mehr über die Länge der einzelnen Episoden und die Titel bekannt ist, ergänzen wir die Infos an dieser Stelle.

Worum geht es in der Serie?

Der CIA-Agent Luke steht kurz vor der Rente. Doch dann deckt er ein Familiengeheimnis auf: Seine Tochter arbeitet ebenfalls für die CIA! So wird die ohnehin brenzlige Undercover-Mission zu einem waschechten Familiendrama. Denn in der actiongeladenen, humorvollen Serie dreht sich alles um Familiendynamiken – auch außerhalb der Welt der Spionage.

Wie ist das, wenn man plötzlich mit seiner Tochter (Monica Barbaro) zusammenarbeiten muss? Das erfährt CIA-Agent Luke (Arnold Schwarzenegger) bei seinem letzten Einsatz.

© Foto: Courtesy of Netflix

Gibt es einen Trailer zu „FUBAR“?

Etwas mehr als einen Monat vor dem Erscheinungsdatum der Serie hat Netflix einen offiziellen Trailer zu „FUBAR“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das ist die Besetzung der Netflix-Serie

Nick Santorra ist Showrunner und einer der ausführenden Produzenten der Serie. Auch Arnold Schwarzenegger fungiert in dieser Rolle. Gleichzeitig übernimmt der erfolgreiche Schauspieler auch die Hauptrolle in „FUBAR“. Welche Darsteller sonst noch im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle