In „FUBAR“ übernimmt Arnold Schwarzenegger die Rolle eines CIA-Agenten, dessen letzter Einsatz vor der Rente komplizierter wurde als gedacht, denn: Er muss mit seiner Tochter zusammenarbeiten! Die Netflix-Serie überzeugt mit ihren Action-Elementen und ihrem Humor. Kein Wunder also, dass besonders eine Frage laut wird: Gibt es eine Fortsetzung?

Wir sind dem nachgegangen und haben in Erfahrung gebracht, was zu „FUBAR“ Staffel 2 bekannt ist. Alle Infos erfahrt ihr in diesem Artikel.

Gibt es Staffel 2 von „FUBAR“?

Fortsetzung nicht garantiert. Für gewöhnlich macht Netflix es vom Erfolg einer Neuveröffentlichung abhängig, ob es Staffel 2 geben wird. Bei „FUBAR" handelt es sich um eine neue Serie, von der Staffel 1 gerade erst erschienen ist. Deshalb ist eine.

Wann startet Staffel 2 auf Netflix?

Da eine Fortsetzung von „FUBAR“ noch nicht bestätigt ist, steht logischerweise auch noch kein Startdatum fest. Sobald Netflix ein Erscheinungsdatum bekannt gibt, ergänzen wir das an dieser Stelle.

Sicher sein dürfte allerdings, dass die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung stehen werden.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Der Undercover-Auftrag in Staffel 1 sollte die letzte Mission des CIA-Agenten Luke sein, bevor er in die Rente eintritt. Doch wer weiß, vielleicht benötigt seine Tochter doch noch Hilfe bei einem weiteren Einsatz? Sicher würde es in einer Fortsetzung außerdem weiter um Familiendynamiken und um familiäres Drama gehen.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Bei der Folgenanzahl orientiert sich Netflix für gewöhnlich immer an vorangehenden Staffeln. Für eine Fortsetzung von „FUBAR“ würde das acht weitere Episoden bedeuten.

Gibt es einen Trailer zu „FUBAR“ Staffel 2?

Staffel 2 von „FUBAR“ wurde noch nicht bestätigt, weshalb aktuell auch noch keine Dreharbeiten laufen. Somit gibt es auch noch keinen Trailer zu Staffel 2. Sobald er veröffentlicht wird, ergänzen wir ihn an dieser Stelle.

Das ist die Besetzung der Fortsetzung

Bei einer Fortsetzung von „FUBAR“ würde der Cast vermutlich größtenteils gleich bleiben. Im Moment kann zwar nur über die Schauspieler spekuliert werden, aber diese könnten in Staffel 2 erneut auftauchen:

Darsteller – Rolle