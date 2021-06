Türkei gegen Wales: Am Mittwoch, den 16.06.2021, geht es bei der Europameisterschaft 2021 für beide Teams um wichtige Punkte in der Gruppe A.

Tausende mitgereiste Fans aus der Türkei, ein Meer aus rot-weißen Fahnen und dazu noch die große Unterstützung der aserbaidschanischen Zuschauer - das türkische Nationalteam genießt in Baku quasi "Heimvorteil". Die Euphorie und die Erwartungen in der Türkei sind ungebrochen - trotz des völlig verpatzten Auftaktspiels. Erinnerungen an jene EM 2008 werden bereits beschworen, als das Team nach einem 0:2 zum Start gegen Portugal trotzdem das Halbfinale und die bislang beste EM-Platzierung erreicht hatte.

Wo wird die Partie zwischen der Türkei und Wales live im Fernsehen und Livestream übertragen? Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

Türkei gegen Wales bei der EM 2021: Übertragung, Datum, Uhrzeit, Anstoß

Die Türkei trifft am Mittwoch, den 16.06.2021, auf Wales. Das EM-Spiel findet um 18:00 Uhr im Olympastadion Baku statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Türkei, Wales

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe A

Datum und Uhrzeit: 16.06.2021, 18:00 Uhr

Spielort: Olympiastadion Baku (Baku, Aserbaidschan)

Zugelassene Zuschauer: 30.000

Schiedsrichter: Soares Dias, Artur (Portugal)

Assistenten: Tavares, Rui (Portugal), Santos Soares, Paulo Alexandre (Portugal)

Vierter Offizieller: Frankowski, Bartosz (Polen)

Video-Assistent: Pinheiro, Joao (Portugal)

ARD oder ZDF - Wer überträgt Türkei gegen Wales?

Das EM-Spiel zwischen der Türkei und Wales wird ab 18:00 Uhr (Anpfiff 18:00 Uhr) im Free-TV in der ARD übertragen. Die ARD-Experten für die Partie sind Almuth Schult, Kevin-Prince Boateng und Stefan Kuntz, Moderator ist Alexander Bommes.

EM 2021 Übertragung heute: Wer überträgt Türkei gegen Wales im Live-Stream?

Das Spiel Türkei gegen Wales ist parallel zur Übertragung im Free-TV auch im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ARD Mediathek verfolgen.

Die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Auch DAZN hat keine Übertragungsrechte für die Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 16.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ARD

Pay-TV: -

Türkei gegen Wales: Kader und Aufstellung der Teams

"Wir werden aus unseren Fehlern lernen und unser Bestes tun, um euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Hakan Calhanoglu auf Instagram zu den türkischen Fans.

Das ist die voraussichtliche Aufstellung der Türkei

Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Ayhan - Ozan Tufan - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Irfan Can - B. Yilmaz

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Wales

Ward - N. Williams, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen, Ramsey - Bale, Moore, James

