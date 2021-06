22.06.2021, geht es in Gruppe D bei der Partie zwischen Tschechien und England um den Gruppensieg. Beiden Teams reicht ein Punkt für den Einzug in das EM-Achtelfinale. Die Engländer wären bei einem Unentschieden aber nur als Gruppenzweiter für die nächste Runde qualifiziert. Die Tschechen überzeugten in ihren ersten beiden Auftritten und holten vier Punkte. Für die Three Lions geht es nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Rivale Schottland um Wiedergutmachung. Die EM 2021 geht weiter: Am heutigen Dienstagabend, dengeht es in Gruppe D bei der Partie zwischenum den Gruppensieg. Beiden Teams reicht ein Punkt für den Einzug in dasDiewären bei einem Unentschieden aber nur alsfür die nächste Runde qualifiziert. Dieüberzeugten in ihren ersten beiden Auftritten und holten vier Punkte. Für die Three Lions geht es nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Rivale Schottland um Wiedergutmachung.

Wo wird das letzte Gruppenspiel der beiden Teams live im TV und Stream übertragen? Wird Tschechien gegen England in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung der EM 2021 auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Tschechien gegen England – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das Spiel zwischen Tschechien und England in Gruppe D findet am heutigen Dienstag, den 22.06.2021 um 21:00 Uhr statt. Das Duell der beiden Teams findet vor 22.500 Zuschauern im Wembley Stadion in London statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Tschechien, England

Tschechien, England Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Spieltag: Vorrunde, 3. Spieltag

Vorrunde, 3. Spieltag Gruppe: D

D Datum und Uhrzeit: 22.06.2021, 21:00 Uhr

22.06.2021, 21:00 Uhr Spielort: Wembley Stadion, London

Wembley Stadion, London Zugelassene Zuschauer: 22.500

22.500 Schiedsrichter: Artur Dias (Portugal)

ARD oder ZDF – Wird Tschechien gegen England heute im Free-TV übertragen?

Das EM-Spiel am Montag zwischen Tschechien und England wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 20:15 Uhr geht die ARD mit den Vorberichten zur Partie auf Sendung. Im EM-Studio begrüßt Moderator Alexander Bommes die Zuschauer gemeinsam mit den Experten Almut Schult, Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng. Zum Anpfiff um 21:00 Uhr übernimmt dann Kommentator Florian Naß das Mikrofon.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Tschechien vs. England im Live-Stream?

Tschechien gegen England wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ARD Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 22.06.2021 noch einmal im Überblick:

Tschechien vs. England: Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Deutschland gegen Frankreich auf der Streamingplattform von DAZN.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Die Em 2021 startet am Freitag mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: