Wie jedes Jahr sticht „Das Traumschiff“ an Neujahr wieder in See. Am 01.01.2022 zeigt das ZDF eine neue Folge der beliebten TV-Reihe. Dieses Mal geht es für Kapitän Max Parger und seine Crew nach Namibia. Dabei geht es um unbekannte Internetbekannntschaften, einen geheimnisvollen Flirt und um die große Liebe.

Was passiert genau? Wer sind die Schauspieler im Cast? Wann wird die Folge wiederholt? Handlung, Besetzung, Mediathek, Sendetermine – in diesem Artikel findet ihr alle Infos zu „Das Traumschiff: Namibia“ an Neujahr.

„Traumschiff: Namibia“ – Handlung am 01.01.2022

Sandra Winkler und Carola Albrecht sind zwei Freundinnen, die mit an Bord sind. Sie wollen nach Namibia, um für Carolas Boutique shoppen zu gehen. Sandra hat aber auch andere Pläne, denn sie ist verliebt in ihre Internetbekanntschaft Elias Marten. Für ihn hat sie 5.000 Euro Bargeld dabei, um ihn zu unterstützen. Carola findet alles heraus und hat Zweifel an der Liebesgeschichte. Die Stimmung möchte sie sich dennoch nicht verderben lassen und flirtet mit der Schiffsbesatzung Oliver Botten. Der Tag kommt, an dem Sarah Elias überraschen will, doch dieser kennt sie nicht. Ist sie also doch auf einen Betrüger reingefallen? Und auch Carola befindet sich unwissend in Schwierigkeiten: Oliver, mit dem sie auf dem Festland zum Shoppen unterwegs war, hat ihr eine Tüte Nashornpulver in die Tasche versteckt, da er den Gewinn vom Verkauf für die Schulden seines Bruders braucht.

Die Freundinnen Carola Albrecht (Eva Habermann) und Sandra Winkler (Julia Malik) zusammen im Urlaub.

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Ebenso auf dem „Traumschiff“ sind die bekannte Schauspielerin Paulina Winter und Buchhändler Friedemann Blum. Beide flirten heftig miteinander. Friedmann weiß jedoch nichts von Paulinas Berühmtheit, denn er vermeidet seit einiger Zeit die Medien. Beide haben eine schöne gemeinsame Zeit, bis ihm ein fremder Mann erzählt, dass Paulina verlobt sei.

Kapitän Max Parger erfährt auf der Reise nach Namibia, dass seine 18-jährige Nichte Leonie nach ihrem Auslandspraktikum nicht nach Hause kommen will. Er erfährt auch schnell den Grund: Sie hat ihren Freund Tayo kennengelernt und will mit ihm ein neues Leben beginnen. Fast schafft Max es, Leonie davon zu überzeugen wieder nach Deutschland zurückzukehren, bis Tayo ihr einen Heiratsantrag macht...

„Traumschiff: Namibia“ – Besetzung am 01.01.2022

In der Neujahrsfolge sind am 01.01.2022 einige bekannte Gesichter dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, zeigen wir euch hier.

Rolle – Schauspieler

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Dr. Jessica Delgado – Collien Ulmen-Fernandes

Tanja Lohmaier – Sarah Lombardi

Paulina Winter – Caro Daur

Friedemann Blum – Alexander Prince Osei

Sandra Winkler – Julia Malik

Carola Albrecht – Eva Habermann

Oliver Botten – Francis Fulton-Smith

Elias Marten – Leo Reisinger

Leonie Parger – Louise Sophie Arnold

Tayo Balewa – Tidiane Jamayn Diallo

Mike Völker – Vinzenz Kiefer

„Traumschiff: Namibia“ – Sendetermine an Neujahr

40 Jahre „Das Traumschiff“: 2021 feiert die ZDF-Reihe großes Jubiläum. Daher zeigt das ZDF neben der Namibia-Erstausstrahlung noch weitere Highlight-Folgen sowie eine Spezial-Ausgabe. Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

„Das Traumschiff: Malediven“: Samstag, 25.12.2021 um 14:15 Uhr

„Das Traumschiff: Schweden“: Sonntag, 26.12.2021 um 20:15 Uhr

„Das Traumschiff“-Spezial: Sonntag, 26.12.2021 um 23:15 Uhr

„Das Traumschiff“-Namibia: Sonntag, 01.01.2022 um 20:15 Uhr

„Das Traumschiff: Namibia“: ZDF Mediathek

Freitag, 24.12.2021, in der Die Neujahrs-Ausgabe „Das Traumschiff: Namibia“ ist bereits ab, in der ZDF Mediathek verfügbar.

Online könnt ihr euch auch die Wiederholung vergangener Folgen ansehen.