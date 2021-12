Nach fast zwei Jahren ist die Hexer-Saga auf Netflix zurück: „The Witcher“ startet mit der sehnlichst erwarteten Staffel 2 im Dezember 2021. Das Serienepos mit Henry Cavill über Monster, Magie und Schicksal basiert auf Andrzej Sapkowskis Fantasy-Romanen und erfreute sich bereits in Staffel 1 großer Beliebtheit. Erste Antworten, wie es jetzt weitergeht, bekommen Fans in einem Trailer.

Doch wie ist die genaue Handlung der neuen Staffel? Wie viele Folgen wird es geben und welche Schauspieler sind im Cast vertreten? Start, Besetzung, Episodenguide – alle Infos im Überblick.

„The Witcher“ Staffel 2: Start auf Netflix

Das Warten auf die zweite Staffel hat ein Ende. Netflix hat schon vor längerem das Release Date verraten, nun ist es endlich soweit: Am Freitag, 17. Dezember 2021, werden die neuen Folgen veröffentlicht.

Neustarts sind wie immer am Erscheinungstag ab 9 Uhr morgens verfügbar.

„The Witcher“: Wie viele Folgen hat Staffel 2?

Staffel 1 von „The Witcher“ umfasste acht Folgen. Auch die zweite Staffel soll insgesamt auf acht Episoden kommen.

De englischen Titel der einzelnen Folgen stehen schon fest:

Folge 1: A Grain Of Truth

Folge 2: Kaer Morhen

Folge 3: What Is Lost

Folge 4: Redanian Intelligence

Folge 5: Turn Your Back

Folge 6: Dear Friend

Folge 7: Voleth Meir

Folge 8: unbekannt

„The Witcher“ Staffel 2: Handlung

Nachdem Geralt von Riva davon überzeugt ist, dass Yennefer die Schlacht von Sodden nicht überlebt hat, bringt er Prinzessin Ciri nach Kaer Morhen, den sichersten Ort, den er kennt und der seine Heimat in seiner Kindheit war. Während die Könige, Elfen, Menschen und Dämonen des Kontinents außerhalb der Mauern um die Vorherrschaft kämpfen, muss er die Prinzessin vor etwas viel Gefährlicherem schützen: vor der mysteriösen Kraft, die in ihr schlummert.

„The Witcher“ Staffel 2: Trailer

Einen Vorgeschmack auf die zweite Staffel „The Witcher“ gibt es bereits im Trailer.

Youtube „The Witcher“ Staffel 2 – Trailer

„The Witcher“ Staffel 2: Die Schauspieler im Cast

In Staffel 2 von „The Witcher“ gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern. Doch auch Neuzugänge stoßen zum Cast hinzu. Diese Schauspieler sind unter anderem zu sehen:

Geralt von Riva: Henry Cavill

Ciri: Freya Allan

Yennefer of Vengerberg: Anya Chalotra

Rittersporn: Joey Batey

Cahir: Eamon Farren

Triss Merigold: Anna Shaffer

Stregobor: Lars Mikkelsen

Vilgefortz: Mahesh Jadu

Vesemir: Kim Bodnia

Eskel: Basil Eidenbenz

Lambert: Paul Bullion

Coën: Yasen Atour

Francesca Findabair: Mecia Simson

Diese Darsteller kommen neu hinzu:

Nenneke: Adjoa Andoh

Phillippa Eilhart: Cassie Clare

Fenn: Liz Carr

Dijkstra: Graham McTavish

Ba’lian: Kevin Doyle

Codringher: Simon Callow

Rience: Chris Fulton

„The Witcher“: Gibt es eine Staffel 3?

Die Fantasyserie basiert auf der erfolgreichen Romanreihe von Andrzej Sapkowski, die genug Stoff für viele weitere Staffeln bieten würde. Die Fans von „The Witcher“ fragen sich also: Gibt es eine dritte Staffel? Sie dürfen sich freuen, denn Netflix hat grünes Licht gegeben für Staffel 3. Eine Fortsetzung wurde offiziell bestätigt. Eine genaue Prognose, wann die neuen Folgen erscheinen, lässt sich noch nicht geben.

„The Witcher“ Staffel 1: Handlung und Episodenguide

Hexer Geralt von Riva folgt seiner Vorsehung in eine chaotische Welt, in der Menschen oft noch grausamer sind als wilde Ungeheuer. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich indem er Monster jagt. Bereits als Kind wurde er von Zauberern großgezogen und durch Mutationen erwarb er übermenschliche Kräfte. In der Welt ist Geralt allerdings ein Aussätziger, den die Menschen wegen seiner Kräfte verachten. Eines Tages kreuzt Geralts Schicksal mit dem der Prinzessin Cirilla. Er weigert sich aber eine Vorherbestimmung zu akzeptieren, laut derer er das Königreich Ciri in seine Obhut nehmen und Cirilla beschützen soll. Bald darauf gerät das Königreich in Gefahr...

Das sind die einzelnen Folge der ersten Staffel auf einen Blick: