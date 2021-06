Die neue Jury von „The Voice of Germany“ 2021 steht offenbar fest! Nach dem Ausstieg von Stefanie Kloß, Samu Haber, Rea Garvey und Yvonne Catterfeld hieß es für ProSieben und Sat.1 neue Juroren zu finden. Und das war laut der „Bild“ äußerst erfolgreich: Die Zeitung hat die vier Coaches für Staffel 11 verraten – und der Sender hat sich echte Stars geangelt.

Wer sind die neuen Juroren von „The Voice“ 2021? Alle Infos zu den Coaches findet ihr hier.

„The Voice of Germany“ 2021: Die Jury im Überblick

Nachdem es in der vorherigen Staffel erstmals im Rahmen des Jubiläums der Show sechs Jury-Mitglieder gab, die sich teilweise Doppelsitze teilten, werden es im Jahr 2021 wieder vier Coaches sein. Das sind die neuen Juroren im Überblick:

Sarah Connor

Johannes Oerding

Nico Santos

Mark Forster

„The Voice of Germany“ Jury: Sarah Connor

Sarah Connor ist eine deutsche Pop- und Soul-Sängerin. Mit Hits wie „From Sarah with Love“ oder „From Zero to Hero“ wurde sie zu einer echten Pop-Ikone. Bei der Vox-Casting-Show „X Factor“ saß die Musikerin von 2010 bis 2012 in der Jury. Somit bringt die Sängerin bereits einiges an Coaching-Erfahrung mit zu „The Voice“.

„The Voice“ Jury 2021: Johannes Oerding

Johannes Oerding ist ein deutscher Popsänger und Songwriter. Für sein Album „Kreise“ erhielt er eine Goldene Schallplatte. Seine letzten vier Alben erreichten alle die Top-Fünf der Charts. In diesem Jahr war er erstmals Gastgeber bei „Sing meinen Song“. Seit einigen Jahren ist er mit der Musikerin und Moderatorin Ina Müller liiert. Für ihn wird der Einsatz als Coach bei „The Voice of Germany“ 2021 das erste Mal als Jury-Mitglied sein.

„The Voice of Germany“ 2021: Nico Santos

Nico Santos ist ein deutscher Singer-Songwriter. Er arbeitete bereits mit anderen bekannten Musikern wie Mark Foster oder Helene Fischer zusammen. Außerdem veröffentlichte er bereits erfolgreich eigene Songs wie „Home“ oder „Rooftop“. Nico Santos war 2019 und 2020 schon Coach bei „The Voice of Germany“ und ist somit bestens vorbereitet für den Jury-Einsatz im Jahr 2021.

„The Voice“ Jury: Mark Forster

Mark Forster ist Sänger und Songwriter. Seine Singles wie „Flash mich“ oder „Bauch und Kopf“ sind aus der deutschen Radiolandschaft nicht mehr wegzudenken. Coaching-Erfahrung sammelte er bereits bei „The Voice Kids“ und seit 2017 auch bei „The Voice of Germany“. Er ist verheiratet mit Lena Meyer-Landrut, die ebenfalls Jury-Mitglied von „The Voice Kids“ war. Die beiden haben ein Kind.