Wer steckt in den Kostümen von „The Masked Singer“? Neun neue Masken traten in Folge 1 von Staffel 8 auf die ProSieben-Bühne. Wie immer stecken Undercover-Stars in den Kostümen, die darauf hoffen, die Zuschauer und das Rateteam so lange wie möglich an der Nase herumzuführen. Zu den neuen Kandidaten gehörte auch das Känguru. Doch nach der Auftaktshow war das Gesangsabenteuer für den Undercover-Star schon wieder vorbei.

Was für Indizien gab es? Wie lauteten die Vermutungen? Und wer steckte im Kostüm? In diesem Artikel findet ihr alle Infos zur „nicen“ Maske von Staffel 8.

„The Masked Singer“ 2023: Das ist das Känguru

Das Känguru kam nach Deutschland, um sich von seinem Lieblings-Tätowierer tätowieren zu lassen. Beraten wird es in allen Lebenslagen von seiner Smartwatch „Sheila“. Mit seinem Videopodcast „Nice-Time“ und mit seiner „Nice“-Sonnenbrille verbreitet das Kostüm gute Laune.

„Das Besondere am Känguru ist das tätowierte Fell. Für die Tätowierung haben wir mit kleinen Stiften Haar für Haar bemalt“, erklärt Alexandra Brandner zur Herstellung, die insgesamt 600 Stunden dauerte. Trotz der vielen verschiedenen Stoffe gehört die Maske mit vier Kilogramm zu den leichtesten der Staffel.

Die Indizien und Hinweise zum Känguru

In jeder Show liefern die Indizien-Clips neue Hinweise zum Kostüm. Manchmal sind auch Tipps im Bühnenbild oder im Auftritt versteckt.

Die Indizien zum Känguru im Überblick:

„Nice Time“-Podcast

war nicht immer das Känguru, neue Identität

Smartwatch Sheila

bürstet seine Locke

singt „Blurred Lines“ von Robin Thicke in Folge 1

Kaffee aus Brasilien

Die Vermutungen zum Känguru

Meist gehen die Spekulationen zu den Identitäten der Undercover-Stars schon vor dem Start der Show los. Spätestens mit den ersten Indizien brodelt dann die Gerüchteküche, welcher Promi sich wohl hinter der Maske verbergen könnte.

Die Vermutungen zum Känguru im Überblick:

Jakob Lundt

Peter Illmann

Götz Alsmann

Kool Savas

Das war der Känguru-Auftritt in Show 1

Mit seinem Auftritt sorgte das Känguru für einen hippen Moment. Der Undercover-Star performte den Song „Blurred Lines“ von Robin Thicke.

Wer steckte im Känguru?

Das Känguru ist raus! Die Enthüllung am Ende zeigte: Nach den drei Dreikämpfen in Show 1 zitterten drei Kandidaten. Die Zuschauer stimmten erneut ab, dann war klar:Die Enthüllung am Ende zeigte: Der Undercover-Star war Schauspieler Jan Josef Liefers.