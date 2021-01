„The Biggest Loser“ 2021 geht am Sonntag mit einer neuen Folge weiter. Dann heißt es für die Kandidaten wieder Vollgas geben im Kampf gegen die Kilos. Unterstützt werden sie dabei von Dr. Christine Theiss, Trainerin Petra Arvela und Trainer Ramin Abtin.

Wer sind die Coaches, die die Kandidaten in Staffel 13 beim Abnehmen unterstützen? Wir stellen euch das Team der Show vor.

Die „The Biggest Loser“-Moderatorin Dr. Christine Theiss studierte Medizin und trägt daher einen Doktor-Titel. 2007 wurde sie zum ersten Mal Weltmeisterin der World Kickboxing Association (WKA) im Vollkontakt-Kickboxen. 2013 gab sie ihre Karriere im Kickboxen auf.

Theiss hatte seither diverse Schauspiel-Jobs, wie etwa im Film „Die Jagd nach der Heiligen Lanze“. Bei der Sat.1-Show „The Biggest Loser“ steht sie schon seit 2012 vor der Kamera. Sie ist dort nicht nur Moderatorin, sondern hilft den Kandidaten auch als Mentorin. Seit 2005 ist Theiss mit dem Politiker Hans Theiss verheiratet.

Die gebürtige Finninist seit der 11. Staffel als Coach bei „The Biggest Loser“ dabei. Derzeit lebt sie in Spanien und studiert Sportwissenschaften in Malaga. Letztes Jahr holte sie sich mit ihremsogar direkt den Sieg und will den Titel auch dieses Jahr verteidigen. Petra Arvela arbeitet als lizenzierte Personal-Trainerin und möchte ihren Kunden ein gesünderes Leben vermitteln. Sie spielte außerdem als Stürmerin für Werder Bremen in der Bundesliga. Seit 2018 nimmt Petra Arvela an Extrem-Hindernisläufen in Spanien teil und belegte 2019 den ersten Platz.