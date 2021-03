Endspurt bei „The Biggest Loser“ 2021: Für die verbleibenden Kandidaten der Sat.1-Abnehmshow wird der Kampf gegen die Kilos immer härter. In Folge 11 war nicht nur Kampfgeist, sondern auch Köpfchen gefragt. Am Ende musste ein Teilnehmer das Camp auf der griechischen Insel Naxos verlassen. Neun Kandidaten freuen sich im Auftakt des Halbfinales jetzt auf das Umstyling.

Wer ist raus? Wer ist noch in Team Blau und Team Rot? Wer kämpft als Lucky Loser? Hier findet ihr einen Überblick über die Teilnehmer.

„The Biggest Loser“ 2021: Die Kandidaten in Team Rot

30 motivierte Kandidaten traten zu Beginn an, doch nur die besten 18 bekamen ein Ticket ins Abnehm-Camp in Naxos. Sie wurden in zwei Teams aufgeteilt: Team Rot wird von Trainerin Petra Arvela gecoacht.

Jessica

Jessica kommt aus aus Ötigheim (Baden-Württemberg). Die 24-Jährige startet mit 122,9 Kilo in die Show.

Melissa

Kandidatin Melissa aus Remscheid (NRW) ist 36 und wiegt zu Beginn 129,4 Kilo.

Toni

Toni aus Nürnberg (Bayern) ist 38 und sagt seinen 136,8 Kilo den Kampf an.

„The Biggest Loser“ 2021: Die Teilnehmer in Team Blau

Die weiteren Kandidaten sind im Team Blau von Trainer Ramin Abtin. Der Ex-Kickbox-Weltmeister ist seit Staffel 5 dabei. Wen er in diesem Jahr coacht:

Gianluca

Der Kölner Gianluca wiegt mit seinen 22 Jahren 136,5 Kilo.

Luca

Der 25-jährige Luca aus Bad Soden am Taunus (Hessen) geht mit 147,1 Kilo ins Rennen.

Ole

40 Jahre alt und 164,0 Kilo schwer: Das sind die Zahlen zu Kandidat Ole aus Beckingen (Saarland).

Sonja

Die 46-Jährige Sonja aus Lehrte (Niedersachsen) bringt 126,3 Kilo auf die Waage.

„The Biggest Loser“ 2021: Das Team Lucky Loser

Ab Folge 2 müssen in jeder Folge Kandidaten die Show verlassen. Diejenigen, die prozentual am wenigsten abgenommen haben, fliegen wieder nach Hause. Sie bekommen aber die Möglichkeit, mit einer Online-Trainerin weiterzumachen, um so gegebenenfalls im Halbfinale wieder in die Show einzusteigen.

Verena

Die 42-jährige Hessin Verena aus Herborn hat ein Startgewicht von 114,8 Kilo.

Carina

Die 31-jährige Carina aus Neumarkt in der Oberpfalz (Bayern) brachte zu Beginn der Show 114,1 Kilo auf die Waage. Da sie in Folge 2 am wenigsten abgenommen hatte, musste sie als erste Kandidatin unfreiwillig gehen. Sie hat aber im Team „Lucky Loser“ noch die Chance, im Halbfinale zurückzukehren, sollte sie zuhause mehr abnehmen als Kandidaten im Camp.

„The Biggest Loser“ 2021: Wer ist raus?

Manche Teilnehmer gehen freiwillig, einer wurde tatsächlich in Folge 3 disqualifiziert. Welche Kandidaten sind ganz raus aus der Show?

Benny

Benny aus Malsch (Baden-Württemberg) ist 30 Jahre alt und wiegt zu Beginn 151,7 Kilo.

Pati

Pati aus Hochheim am Main (Hessen) ist 33 Jahre alt und wiegt beim Start der Show 114,8 Kilo.

Baksi

Die 49-jährige Baksi aus Rosenheim in Bayern startet „The Biggest Loser“ mit 99,0 Kilo.

Chanté

Chanté aus Frankenthal (Rheinland-Pfalz) ist 22 Jahre alt. Sie wiegt beim Start der Show 124,2 Kilo.

Manuel

Der 31-jährige Manuel hat ein Startgewicht von 158,7 Kilo.

Cindy

177,7 Kilo bringt Cindy aus Binau (Baden-Württemberg) auf die Waage. Jetzt will die 24-Jährige abnehmen.

Jaimie

Die 20-jährige Jaimie aus Paderborn kam nach der Disqualifizierung von Danny bei „The Biggest Loser“ aus dem Bootcamp zurück in die Show. Sie startet mit einem Gewicht von 94,9 Kilo und kämpfte im Team Lucky Loser, bevor sie auch dort rausflog.

Jürgen

Der Bayer Jürgen aus Freystadt ist 41 Jahre alt und der schwerste Kandidat bei „The Biggest Loser“ 2021: Sein Startgewicht beträgt 219,8 Kilo.

Mokka

Der 35-jährige Mokka aus Bensberg (NRW) startete den Kilo-Kampf mit 202,7 Kilo. In Folge 2 gab er wegen einer Zahnwurzelentzündung auf. Wegen seines freiwilligen Ausstiegs musste dafür nur eine weitere Person das Camp verlassen. Nun ist er auch aus dem Team der „Lucky Loser“ ausgestiegen.

Danny

Danny aus Kellinghusen (Schleswig-Holstein) ist 35. Sein Startgewicht betrug 140,6 Kilo. Nachdem er seine Diät unterbrach und die Hilfe seines Coaches in Team Blau nicht mehr in Anspruch nehmen wollte, wurde Kandidat Danny in Folge 3 disqualifiziert.

Christoffer

Der 36-Jährige Christoffer aus Berlin wog zu Beginn 127,1 Kilo. Er musste in Folge 2 wegen psychischer Probleme aufgeben. Ein Nachrücker ersetzt ihn in Team Rot.

„The Biggest Loser“ 2021: Sendetermine, Sendezeit, Trainer

Wann laufen die Folgen von „The Biggest Loser“ 2021? Und wer sind die Coaches? Hier bekommt ihr alle weiteren Infos zur Sat.1-Show: