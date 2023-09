RTL hat verkündet, dass die Show „Temptation Island VIP“ mit Staffel 4 weitergeht. Darin wagen wieder Gute Nachrichten für Reality-TV-Fans:hat verkündet, dass die Showmitweitergeht. Darin wagen wieder vier prominente Paare den absoluten Treue-Test. Um herauszufinden, ob sie wirklich zueinander gehören, leben sie über zwei Wochen hinweg getrennt voneinander in luxuriösen Villen. Dort sind sie von Singles umgeben, die sie in Versuchung bringen sollen, ihren Partner beziehungsweise ihre Partnerin zu betrügen...

Wann ist der Start? Laufen die Folgen auch im Free-TV? Und wer moderiert die Show? Alles, was ihr zur Ausstrahlung von Staffel 4 wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Temptation Island VIP“ 2023: Start auf RTL+

Fans des RTL-Treuetests aufgepasst: Am Dienstag, 3. Oktober 2023, fällt der Startschuss für die neuen Folgen von „Temptation Island VIP“ auf RTL+. In der vierten Staffel der beliebten Show leben dann wieder vier Paare in voneinander getrennten Villen und versuchen den Versuchungen der Verführer und Verführerinnen zu widerstehen.

„Temptation Island VIP“ 2023: Das sind die Sendetermine auf RTL+

RTL hat insgesamt zwölf neue Folgen und eine Wiedersehensshow von „Temptation Island VIP“ angekündigt. Aktuell steht jedoch noch nicht fest, in welchem Rhythmus diese auf der Online-Plattform RTL+ veröffentlicht werden. Hält der Sender sich an seine übliche Vorgehensweise, dann werden die Folgen im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Sobald es genauere Infos zu den Sendeterminen gibt, findet ihr diese hier.

Wann laufen die Folgen von Staffel 4 im Free-TV?

RTL hat die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ bisher nur für seine Online-Plattform RTL+ angekündigt. Die Folgen der vergangenen Staffel wurden jedoch etwa ein dreiviertel Jahr, nachdem sie auf der Online-Plattform gelaufen waren, auch im Free-TV auf RTL2 ausgestrahlt. Ob dies auch bei Staffel 4 der Fall sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Sobald es hierzu genauere Infos gibt, findet ihr diese hier.

So funktioniert „Temptation Island VIP“

Vier prominente Paare machen bei „Temptation Island VIP“ den ultimativen Liebes- und Treue-Test. Sie werden von ihren Partnern getrennt und verbringen mehrere Wochen in traumhafter Umgebung in noblen Villen. Dabei haben sie absolut keinen Kontakt zu ihrem jeweiligen Schatz. In den Villen warten allerdings zahlreiche flirtwillige Singles darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu verführen.

Der Aufenthalt ist dabei keineswegs ein lockerer Strand-Urlaub unter südlicher Sonne. Es gibt zwar wilde Partys und aufregende Dates, jedoch auch Workshops, bei denen Selbst-Reflektion auf dem Programm steht. Moderatorin Lola Weippert zeigt den Vergebenen abends am Lagerfeuer Bilder von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Das führt erfahrungsgemäß zu großem Rätselraten: Hält sich jeder an die Verabredungen? Oder hat sich jemand auf die Versuchung eingelassen?

Lola Weippert moderiert Staffel 4 von „Temptation Island VIP“

Nachdem Angela Finger-Erben die erste Staffel von „Temptation Island VIP“ moderiert hat, hat die ehemalige Radiomoderatorin Lola Weippert die Moderation ab der zweiten Staffel übernommen und ist somit auch in Staffel 4 wieder mit von der Partie.

Lola Weippert hat sich in den vergangenen Jahren einen echten Namen als Moderatorin gemacht. Neben „Temptation Island“ moderierte sie bereits Shows wie „Das Supertalent“ und „Prince Charming“. Darüber hinaus nahm sie 2021 an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil und belegte darin den sechsten Platz.

Wo wurde Staffel 4 von „Temptation Island VIP“ gedreht?

Sommer, Sonne und Meer – das ist das Erfolgsrezept von fast allen TV-Shows. Aus diesem Grund verschlägt es die prominenten Paare von „Temptation Island VIP“ in diesem Jahr auch in das sonnige Kroatien. Wo genau in Kroatien sich die Villen der Teilnehmer befinden, war vorab jedoch nicht bekannt.

Das sind die Teilnehmer von Staffel 4

Auch in der vierten Staffel der RTL-Show „Temptation Island VIP“ wagen vier prominente Paare den Treue-Test im TV. Wer die Kandidaten der neuen Staffel sind, erfahrt ihr hier: