In der Show „Temptation Island VIP“ stellen prominente Paare ihre Beziehung auf den Prüfstand. Über zwei Wochen hinweg leben sie in getrennten Villen und sind dabei von heißen Single-Frauen bzw. -Männern umgeben. Was die jeweiligen Partner in dieser Zeit so alles anstellen, erfahren die Kandidaten beim Lagerfeuer mit Moderatorin Lola Weippert. Ob sich schlussendlich alle an ihre Abmachungen halten oder ob jemand der Versuchung nachgibt, zeigt sich schon bald...

Wer ist in Staffel 4 dabei? Wir stellen euch die prominenten Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor.

Die Teilnehmer von Staffel 4 im Überblick

An Staffel 4 von „Temptation Island VIP“ nehmen insgesamt acht prominente Kandidaten teil, die jeweils getrennt von ihren Partnern in eine Luxusvilla einziehen. Dort erwarten sie flirtwillige Singles, die bereit sind, die Männer und Frauen zu verführen und deren Treue auf die Probe zu stellen.

Diese vier Promi-Paare stellen sich der Herausforderung:

Mimi und Yannick

Denise und Lorik

Jana-Maria und Umut

Kader und Isi

Die acht Teilnehmer der vierten Staffel sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Es gibt Themen in ihrer Beziehung, über die sie Klarheit gewinnen müssen. Haben ihre Beziehungen Zukunft? Muss sich etwas ändern? Finden sie am Ende sogar jemanden, der besser zu ihnen passt? Um all diese Fragen und noch mehr beantworten zu können, haben die Kandidaten beschlossen, ihre Beziehung dem ultimativen Treuetest zu unterziehen. Wir stellen euch die vier Promi-Paare einzeln vor:

Mimi und Yannick

Die 29-jährige Mimi und der 28-jährige Yannick haben sich online über eine Dating-App kennengelernt. Nachdem sie sich daraufhin eine Weile gedatet haben, ging Mimi alles etwas zu schnell, weshalb sie sich wieder von Yannick distanzierte. 2022 kämpfte Yannick um das Herz der „Bachelorette“, scheiterte jedoch und landete daraufhin bei „Bachelor in Paradise“, wo er wieder auf Mimi traf. Es knisterte erneut zwischen den beiden, sodass sie die Show schließlich als Paar verließen.

In den letzten Monaten kriselte es jedoch in ihrer Beziehung. Einerseits gab es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem Paar, andererseits ist Yannick bereit für die Familiengründung, während Mimi ihre Freiheiten genießt. Das Paar nimmt an „Temptation Island VIP“ teil, weil Mimi sich wünscht, dass Yannick gelassener wird und ihr mehr vertraut. Letzterer zweifelt in letzter Zeit außerdem des Öfteren an der Beziehung.

Yannick und Mimi lernten sich über die Dating-App „Bumble“ kennen.

Denise und Lorik

Zwischen der 27-jährigen Denise und dem 26-jährigen Lorik kam es 2021 bei „Bachelor in Paradise“ zum ersten Kuss. Und obwohl die beiden sich in der Show so gut verstanden hatten, gingen sie daraus nicht als Paar hervor. Erst ein Jahr später trafen sie bei „Ex on the Beach“ erneut aufeinander. In der Show verliebten die beiden sich schließlich ineinander und wurden ein Paar. Daraufhin beschlossen sie zusammen, dass Denise zu Lorik nach Mannheim ziehen soll, sie ist sich jedoch unsicher, ob sie ihre Familie in Braunschweig verlassen soll.

In den vergangenen Monaten kam es darüber hinaus öfters zu Streitigkeiten zwischen Denise und Lorik. Letzterer geht gerne ohne sie feiern und gibt zu, dass er dabei oft von Frauen angesprochen wird. Denise ist deshalb eifersüchtig und will seitdem, dass ihr Freund nur noch zusammen mit ihr feiern geht. An „Temptation Island VIP“ nehmen sie teil, weil sie herausfinden wollen, ob sie trotz zahlreicher Versuchungen treu bleiben können.

Zwischen Lorik und Denise kam es in den vergangenen Monaten häufig zu Streitigkeiten.

Jana-Maria und Umut

Die 31-jährige Jana-Maria hat einen großen Teil ihres Lebens in Spanien verbracht und leitet sogar eine eigene Boutique in der spanischen Großstadt Marbella. In ihren aktuellen Partner, den 26-jährige Umut, hat sie sich im vergangenen Jahr bei „Bachelor in Paradise“ verliebt. Die beiden harmonierten sofort und verließen die Show dementsprechend als Paar.

Obwohl Jana-Maria heutzutage hauptsächlich in Deutschland lebt, muss sie hin und wieder beruflich nach Marbella. Als sie für einen längeren Zeitraum im Ausland war, hat Umut sie betrogen. Jana-Maria hat ihm dies zwar verziehen, hat deshalb jedoch kein Vertrauen mehr in ihren Freund und glaubt, dass er ihr viel verschweigt. Aber auch Umut hat wenig Vertrauen in Jana-Maria, denn von einem Bekannten hat er erfahren, dass sie sich mit einem anderen Mann treffen solle. Das Paar nimmt nun an „Temptation Island VIP“ teil, weil es wieder mehr Vertrauen zueinander aufbauen und überprüfen will, ob ihre Beziehung standhaft ist.

Umut hat Jana-Maria in der Vergangenheit schon mal betrogen.

Kader und Isi

Für den 52-jährigen Isi war es Liebe auf den ersten Blick als er der 50-jährigen Kader in einem Club begegnet ist, sie war jedoch von seinen Blicken genervt und ignorierte ihn. Doch bereits kurze Zeit später trafen die beiden in einem Fitnessstudio erneut aufeinander. Sie nutzte ihn damals jedoch nur als Chauffeur aus. Von diesem Moment an dauerte es ein ganzes Jahr, bis auch Kader romantisches Interesse an Isi zeigte.

Kader und Isi haben seit einer Weile das Gefühl, dass ihre Beziehung eingeschlafen ist und würden gerne nochmal das anfängliche Feuer entfachen. Grund hierfür sollen Kaders Wechseljahre sein. Das Paar war aus diesem Grund sogar bereits bei einem Sexualtherapeuten. Kader fühlt sich dadurch jedoch unter Druck gesetzt und hat Angst, dass ihr Partner seine Bedürfnisse mit anderen Frauen stillt. Bei „Temptation Island VIP“ wollen die beiden nun herausfinden, wie sie sich inmitten zahlreicher Singles verhalten.