Der Sonntagskrimi im Ersten gehört für viele Fernsehzuschauer fest dazu, um das Wochenende gebührend ausklingen zu lassen. Zweimal im Jahr geht es im „Tatort“ dann in den Süden nach Stuttgart. Seit 2008 ermitteln in der schwäbischen Hauptstadt die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz.

Wer sind die Darsteller ?

? Wie viele Folgen gibt es mit ihnen?

gibt es mit ihnen? Welcher ist der neueste Krimi?

Wir haben das Team aus Stuttgart genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu Lannert und Bootz findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Darsteller aus dem Stuttgarter „Tatort“

Treue „Tatort“-Fans werden sich noch an Ernst Bienzle erinnern, der von Dietz-Werner Steck gespielt wurde. Er war der erste dauerhafte Kommissar aus Stuttgart im Sonntagskrimi und ermittelte zwischen 1997 und 2007 in 25 Fällen. Seit 2008 heißt das Team der Stuttgarter Mordkommission Lannert und Bootz.

Richy Müller spielt Thorsten Lannert

Richy Müller ist seit 2008 in der Rolle des Hauptkommissars Thorsten Lannert im Stuttgarter „Tatort“ zu sehen. Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte er 1979 mit dem Dreiteiler „Die große Flatter“. Seiner damaligen Rolle Richy hat er auch seinen Künstlernamen zu verdanken – mit bürgerlichem Namen heißt Müller nämlich eigentlich Hans-Jürgen. Während das Familienleben seiner „Tatort“-Figur tragisch verlief, ist Müller privat glücklich: Er ist verheiratet und hat zwei Kinder aus einer früheren Beziehung.

Felix Klare spielt Sebastian Bootz

Felix Klare spielt den Stuttgarter Ermittler Sebastian Bootz ebenfalls seit 2008. Seine Schauspielausbildung absolvierte der gebürtige Heidelberger an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Nach diversen Theater-Engagements kam Klare zum Fernsehen und hat seitdem in diversen TV- und Kino-Produktionen mitgewirkt. Zu seinen jüngsten Filmen abseits des Sonntagskrimis zählen etwa „Weil du mir gehörst“ und „Schneller als die Angst“. Klare ist mit der Schauspielerin Zora Thiessen verheiratet. Die beiden haben vier Kinder.

Weitere Darsteller im Stuttgart-„Tatort“

Jürgen Hartmann spielt Dr. Daniel Vogt (Rechtsmediziner)

Maja Schöne spielt Julia Bootz (Ehefrau)

Johanna Janssen und Miriam Joy Jung spielen Maja Bootz (Tochter)

Jakob Höhne spielt Henry Bootz (Sohn)

Caroline Vera spielte Emilia Álvarez (Staatsanwältin – bis 2020)

Mimi Fiedler spielte Nika Banovic (Kriminaltechnikerin – bis 2018)

Birthe Wolter spielte Lona Wegener (Lannerts Nachbarin – bis 2012)

„Tatort“ Stuttgart: Alle Folgen mit Lannert und Bootz im Überblick

Seit ihrem ersten Sonntagskrimi im März 2008 hat das Stuttgarter Duo in bislang 29 Fällen ermittelt. Welche das sind, seht ihr hier in der Folgen-Liste:

1 „Hart an der Grenze“ – 9. März 2008

2 „In eigener Sache“ – 17. August 2008

3 „Tödliche Tarnung“ – 1. März 2009

4 „Das Mädchen Galina“ – 21. Juni 2009

5 „Altlasten“ – 27. Dezember 2009

6 „Blutgeld“ – 25. April 2010

7 „Die Unsichtbare“ – 14. November 2010

8 „Grabenkämpfe“ – 25. April 2011

9 „Das erste Opfer“ – 9. Oktober 2011

10 „Scherbenhaufen“ – 4. März 2012

11 „Tote Erde“ – 21. Oktober 2012

12 „Spiel auf Zeit“ – 26. Mai 2013

13 „Happy Birthday, Sarah“ – 1. Dezember 2013

14 „Freigang “ – 9. Juni 2014

15 „Eine Frage des Gewissens“ – 23. November 2014

16 „Der Inder“ – 21. Juni 2015

17 „Preis des Lebens“ – 25. Oktober 2015

18 „Im gelobten Land“ – 21. Februar 2016

19 „HAL“ – 28. August 2016

20 „Stau“ – 10. September 2017

21 „Der rote Schatten“ – 15. Oktober 2017

22 „Der Mann, der lügt“ – 4. November 2018

23 „Anne und der Tod“ – 19. Mai 2019

24 „Hüter der Schwelle“ – 29. September 2019

25 „Du allein“ – 24. Mai 2020

26 „Der Welten Lohn“ – 1. November 2020

27 „Das ist unser Haus“ – 17. Januar 2021

28 „Videobeweis“ – 1. Januar 2022

29 „Der Mörder in mir“ – 18. September 2022

„Tatort: Der Mörder in mir“: Das ist der neue Fall aus Stuttgart

Der aktuellste Fall des Stuttgarter Ermittler-Teams läuft am Sonntag, 18. September 2022, im Ersten. In „Der Mörder in mir“ geht es um Fahrerflucht und die Frage, ab wann aus einer solchen Straftat ein kaltblütiger Mord wird.