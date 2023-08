06.08.2023 geht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi mal wieder nach Schwaben. In der „Tatort: Der Welten Lohn“ aus dem Jahr 2020. Amgeht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi mal wieder nach Schwaben. In der Sommerpause der Erfolgsreihe zeigt das Erste die Wiederholung des Stuttgarter Krimisaus dem Jahr 2020.

Darin geraten die beiden Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz in den Kampf zwischen einem machtbewussten Konzernchef und dessen zum Paria gewordenen Ex-Mitarbeiter.

Darum geht es im „Tatort: Der Welten Lohn“

Als die Personalchefin eines Stuttgarter Unternehmens tot im Wald gefunden wird, beginnen die Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz ihre Ermittlungen in der Firma. Vorstandschef Joachim Bässler verschweigt bei der Befragung seinen Konflikt mit dem ehemaligen Mitarbeiter Oliver Manlik. Über drei Jahre lang saß der als Bauernopfer der Firma wegen Korruption in den USA im Gefängnis. Zurück in Stuttgart will er sein Leben zurück. Nachdem es mit seiner Familie eher schwierig ist, will Manlik wenigstens in der Firma etwas erreichen. Wiederanstellung und Entschädigung für die Haftzeit sind für ihn das Mindeste. Bässlers konsequente, auf Effizienz getrimmte Zurückweisung stachelt seine Rachegefühle immer weiter an. Als ein Sprengstoffattentat auf den Wagen des Vorstandschefs verübt wird, ist der überzeugt, dass Manlik der Täter ist. Da kommt es ihm gelegen, dass Manlik für die Kommissare als Hauptverdächtiger im Fall der Personalchefin gilt. Beweise wurden dafür aber noch nicht gefunden. Lannert und Bootz ist nur klar, dass sie eine Eskalation des Kampfs zwischen Manlik und Bässler verhindern müssen…

Das ist die Besetzung von „Tatort: Der Welten Lohn“

Neben den Kommissaren gibt es im Stuttgart-Krimi einige weitere Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Thorsten Lannert – Richy Müller

Sebastian Bootz – Felix Klare

Dr. Vogt – Jürgen Hartmann

Oliver Manlik – Barnaby Metschurat

Caroline Manlik – Isabelle Barth

Joachim Bässler – Stephan Schad

Sicherheitschef Neumann – Andreas Klaue

Miriam Mätzler KTU – Diana Marie Müller

Nesrin Cil – Hicran Demir

Justus Manlik – Elias Reinhard-Sanchez

Lennox – Len Krause

Diana Geddert – Anni Nagel

Wo wurde „Tatort: Der Welten Lohn“ gedreht?

Der „Tatort“ mit den Kommissaren Lannert und Bootz spielt in Stuttgart, wo er auch gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden vom 22. Oktober bis zum 6. Dezember 2019 in Stuttgart, Karlsruhe und Baden-Baden statt. Konkrete Drehorte in der Landeshauptstadt waren laut „Stuttgarter Zeitung“ das Parkhaus an der Falkenstraße, das Gerberviertel am Hoppenlau-Friedhof, die Rosenbergstraße, die Breitscheidstraße, der Rotebühlplatz und die Tübinger Straße.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des „Tatort“ aus Stuttgart war am 1. November 2020. Jetzt zeigt das Erste den Krimi erneut zur Primetime.

Sonntag, 06.08.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 06.08.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 07.08.2023, um 02:10 Uhr auf ONE

Dienstag, 08.08.2023, um 00:15 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem stehen die Sonntagskrimis für gewöhnlich nach der Ausstrahlung bis zu sechs Monate als Stream zur Verfügung.

„Tatort“ am Sonntag: Alle Kommissare im Überblick

