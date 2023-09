Nach 16 Jahren ist Schluss! Am 5. Oktober steht sie zum letzten Mal für das ARD-Nachrichtenmagazin vor der Kamera. Caren Miosga verlässt die Tagesthemen.steht sie zum letzten Mal für das ARD-Nachrichtenmagazin vor der Kamera.

Caren Miosga verabschiedet sich mit Rekord

„So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zur dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen – dafür bin ich unendlich dankbar“, betont Caren Miosga in einem offiziellen Statement. Dabei verabschiedet sich die 54-Jährige mit einem Rekord. 16 Jahre moderierte sie die ARD-Sendung – so lange wie kein anderer. Ulrich Wickert schaffte 15 Jahre. 2007 feierte Miosga ihr Debüt. Die Themen damals: neuer Airbus-Chef, das deutsche Stammzellgesetz und ein Erdbeben in Japan.

Jessy Wellmer übernimmt Miosgas Platz