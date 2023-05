Caren Miosga oder auch die ‚Mrs. Tagesthemen‘ ist eine deutsche Nachrichtensprecherin. Im Wechsel mit oder auch dieist eine deutscheIm Wechsel mit Ingo Zamperoni moderiert sie die tägliche Abendsendung in der ARD. Seit 2022 ist sie die dienstälteste Moderatorin der Show.

Wie kam Caren Miosga zu den Tagesthemen? Wer ist ihr Ehemann? Die wichtigsten Informationen zur Tagesthemen-Sprecherin findet ihr hier in ihrem Porträt.

Alter, Kinder, Mann - Caren Miosga im Steckbrief

Hier die wichtigsten Zahlen und Fakten zu Caren Miosga im Steckbrief:

Name: Caren Miosga

Geburtstag: 11. April 1969

Geburtsort: Peine

Mann: Tobias Grob (Pathologe)

Kinder: zwei Töchter (geboren 2006 und 2010)

Eltern: Wolfgang und Elisabeth Miosga

Geschwister: zwei Schwestern

Twitter: @CarenMiosga

Instagram: c.miosga

Caren Miosga mit Ehemann Tobias Grob bei der Verleihung des 10. Deutschen Radiopreises im Jahr 2019.

Wie Caren Miosga zu den Tagesthemen kam

Caren Miosga studierte Geschichte und Slavistik. Neben dem Studium arbeitete sie als Reiseleiterin und berichtete für den Hörfunk aus Russland. Für mehrere Radiosender arbeitete sie als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin. 1999 wechselte Caren Miosga zum NDR - als Film-Autorin sowie als Moderatorin des NDR-Kulturjournal (1999-2007) und des Medienmagazins „Zapp“ (2003 - 2005), zudem moderierte sie im Ersten das Kulturformat „Titel Thesen Temperamente“.

Caren Miosga löste am 16. Juli 2007 ihre Vorgängerin Anne Will bei den Tagesthemen ab. Seitdem ist sie Gesicht und Stimme des ARD-Nachrichtenmagazins. Besondere Aufmerksamkeit zog Miosga auf die tagesthemen mit einer Reportage-Reise durch die Ukraine und einer Live-Sendung aus Kiew am 24. August.

Caren Miosga wird das ARD-Nachrichtenmagazin auch weiterhin präsentieren, ihr Vertrag wurde bis 2025 verlängert.

Caren Miosga ehrt Robin Williams

Mit einem denkwürdigen Auftritt ehrte Caren Miosga in den Tagesthemen den am 11.8.2014 verstorbenen US-Schauspieler Robin Williams. Hier gibt es das Video zu ihrer ungewöhnlichen Moderation:

Caren Miosga hält den Tagesthemen-Rekord

Caren Misoga ist die am längsten amtierende Tagesthemen-Moderatorin. Im September 2022 löste sie den bisherigen Rekordhalter Ulrich Wickert ab. 15 Jahre und zwei Monate hatte Wickert durch die Sendung geführt. Im September 2022 kehrte er für einen Tag in das Tagesthemen-Studio zurück. Hier ist das Video zum Sendungsrekord:

Caren Miosga und die Preise

Preisgekrönt ist Caren Miosga unter anderem für ihren unnachgiebigen Fragestil. 2021 wurde sie als „journalistische Persönlichkeit, die für Qualität, Vertrauen und Glaubwürdigkeit“ steht, mit dem Grimme Preis ausgezeichnet. 2017 erhielt sie stellvertretend für die Tagesthemen-Redaktion die „Goldene Kamera“.

Was Caren Miosga an den Tagesthemen so gut findet

Wer diesen Job so lange macht, muss ihn gut finden. Was findet Caren Miosga gut an ihrer Sendung? Das sagte sie jüngst in der ARD: „Die Tagesthemen sagen nicht nur, was ist. Sie sagen auch, warum etwas ist. Dies jeden Tag aufs Neue herauszufinden, macht diesen Job für mich so reizvoll. Er ist unvorhersehbar und jedes Mal so neu interessant, dass ich es immer noch als absolutes Privileg begreife, für diese Sendung zu arbeiten.“

Wird Caren Miosga die Nachfolgerin von Anne Will?

Caren Miosga ist als Nachfolgerin von Anne Will für den Sonntagstalk der ARD im Gespräch. Es würden mit Miosga „Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten“ geführt, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) als verantwortlicher Sender am Mittwoch auf Anfrage mit. Die ARD entwickle aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept.

Zu laufenden Verhandlungen werde sich der Sender nicht äußern, erklärte der NDR weiter. Sobald es verbindliche Vereinbarungen gebe, werde darüber informiert.

Der NDR hatte im Januar mitgeteilt, dass die nach Will benannte Sendung auf ihren Wunsch hin Ende 2023 auslaufen werde. Die 57-Jährige moderiert das Talkformat seit 2007 und will sich neuen Projekten widmen.