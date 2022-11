In dem neuen Format „Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber“ auf RTL+ begeben sich insgesamt zehn Kandidaten mithilfe der bekanntesten Flirt-Apps auf die Suche nach der großen Liebe. Dafür erstellen sie sich jeweils in Teams Nutzerprofile und touren anschließend quer durch Europa. Das Ziel dabei: Die meisten Verabredungen klarzumachen und am Ende der Date-Champion zu werden.

Welche Promis sind bei „Swipe, Match, Love?“ dabei? Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu den Kandidaten.

Die Kandidaten von „Swipe, Match, Love?“ im Überblick

Wer die bisher bekannten Kandidaten und Teams sind, sehr ihr hier:

„Swipe, Match, Love?“: Infos und Bilder zu den Teams

Die zehn Teilnehmer von „Swipe, Match, Love? – Realitystars im Datingfieber“ sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Sie sind auf der Suche nach der großen Liebe. Dafür versuchen sie so viele Dates wie möglich in Europa auf die Beine zu stellen, um zahlreiche Punkte abzusahnen. Werden sie sich in eines der Dates verlieben und die Show dadurch vorzeitig beenden? Oder möchten sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr daten? Wir stellen euch die prominenten Teams einzeln vor:

Die 36-jährige Xenia und die 28-jährige Melody sind bereits seit sieben Jahren beste Freundinnen. Bereits vor dem Experiment haben sie Folgendes über ihr Verhalten beim Dating verraten: Melody ist zu Beginn der Dates meistens sehr offensiv, traut sich dann aber später nicht, ihre Worte in die Tat umzusetzen. Und auch Xenia ist bei Dates direkt und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Melody interessiert sich vor allem für diejenigen Männer, die ihr ein luxuriöses Leben bieten können. Xenia hingegen ist es wichtig einen Mann zu finden, der sie so annimmt, wie sie ist, sodass sie sich nicht verstellen muss.

© Foto: RTL / Daniel Illig

Sobald weitere Kandidaten und Teams bekannt werden, ergänzen wir die Infos an dieser Stelle.