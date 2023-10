Leander (Marcel Zuschlag) will um das Herz von Eleni (Dorothée Neff) kämpfen. Das Problem: Sie ist schwanger und erwartet ein Kind von ihrem aktuellen Freund Julian (Tim Borys).

Eleni hat sich für Julian entschieden

Doch Leander ist das egal: Er verspricht Eleni, dass er sich später um das Kind kümmern wird und sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr aufbauen möchte. Allerdings reicht ihr das nicht: Eleni gibt Leander schweren Herzens einen Korb – obwohl sie noch Gefühle für ihn hat: „Es tut mir leid, Leander. Ich werde bei Julian bleiben.“

Julian macht Eleni einen Antrag

Der Antrag wird versehentlich auf dem Frühlingsfest über die Lautsprecher abgespielt. Eleni hat vergessenen, ihr Mikrofon auszumachen. Leander, der auf der Veranstaltung zu Gast ist, hört alles mit. Julian ist überglücklich, dass er bald mit Eleni ein Baby bekommen wird. Er will endlich Nägel mit Köpfen machen und stellt seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Das Kuriose:Eleni hat vergessenen, ihr Mikrofon auszumachen.

Leander glaubt, dass Eleni nein gesagt hat

Doch plötzlich bricht das Signal ab. Leander und die anderen Besucher des Frühlingsfests werden im Unklaren gelassen, ob Eleni ja gesagt hat. Der Ex-Freund von Eleni ist derweil überzeugt, dass sie den Antrag nicht angenommen hat: „Die beiden heiraten nicht. Ich hoffe, dass dieser Antrag ihr die Augen geöffnet hat – und dass sie merkt, dass er der Falsche ist.“

Eleni öffnet Leander die Augen

Hat Eleni den Antrag nun angenommen? Jein! Erst lehnt sie ab, doch wenig später sagt sie zu Julian: „Ja, ich will dich heiraten!“ Leander denkt weiterhin, dass Eleni Julian kein Ja-Wort gegeben hat. Mit breiter Brust geht er zu ihr und kämpft weiter um sie. Doch Eleni reicht’s! Sie teilt ihrem Ex mit, dass sie bald vor den Traualtar treten wird. „Julian und ich werden heiraten.“ Eine Hiobsbotschaft für Leander, der so fest überzeugt war, dass Eleni nein gesagt hat. Wie geht er mit diesem Rückschlag um? Das werden die kommenden „Sturm der Liebe“-Folgen zeigen.