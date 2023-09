Julian (Tim Borys) plant seine Zukunft mit Eleni (Dorothée Neff). Sie werden Eltern und denken tatsächlich schon über einen Namen nach. Emma, Emil, Rosemarie oder Karlheinz sind Namen, die spaßeshalber von den beiden diskutiert werden.

Will Eleni Julian wirklich heiraten?

Bis zur Geburt werden noch einige Monate vergehen. Julian kann sein Familienglück kaum erwarten. Um Eleni seine unendliche Liebe zu beweisen, plant er, ihr einen Antrag zu machen. Doch ist es genau das, was Eleni wirklich will? Jüngst wollte sie sich eigentlich von Julian trennen und mit ihrem Ex Leander (Marcel Zuschlag) zusammen sein.

Leander möchte eine Patchwork-Familie

Elenis überraschende Schwangerschaft hat alles auf den Kopf gestellt. Sie will, dass es ihrem Kind später gutgeht und ist davon überzeugt, dass Julian der perfekte Vater ist. Leander dagegen kämpft um seine Ex und macht ihr klar: „Wir schaffen das! Dann machen wir halt eine Patchwork-Familie.“ Doch sie hat sich für Julian entschieden und serviert Leander eiskalt ab.

Julian macht Ernst! Doch Eleni hat Zweifel

Ist eine Hochzeit die richtige Entscheidung? Eleni hat Zweifel: „Ich gewöhne mich doch erst gerade an den Gedanken, dass wir Eltern werden. Wenn Julian mir einen Antrag machen will? Das geht mir gerade alles viel zu schnell.“ Doch ihre Vorahnung bewahrheitet sich: Julian hält auf dem Frühlingsfest um ihre Elenis Hand an. Der Antrag wird versehentlich live auf dem Fest übertragen, heißt es in einer ARD-Mitteilung. Sagt sie ja? Oder bricht sie Julian vor zahlreichen Besuchern das Herz? Die Folgen werden am 2. und 3. Oktober ab 15:10 Uhr im Ersten gezeigt.