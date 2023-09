Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ist sauer. Er erfährt, dass sein bester Freund Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) auf seine Freundin Nicole (Dionne Wudu) steht. Hinter Roberts Rücken schreibt der Arzt mit Nicole romantische E-Mails.

Unfall! Robert verletzt sich mit dem Messer

Während des Streits bekommt Robert einen dringenden Anruf: Der Küchenchef wird im „Fürstenhof“ gebraucht. Ein Testesser ist im Haus. Als Robert in der Küche ankommt, brüllt er seine Crew an. Er ist immer noch erbost darüber, dass sich Michael an Nicole heranmachen will. Emotionen und scharfe Küchenmesser? Keine gute Kombination! Robert schneidet sich versehentlich in den Finger.

Robert muss ins Krankenhaus

Zunächst unterschätzt er seine Verletzung. Doch seine Schmerzen werden immer schlimmer. Robert muss in die Notaufnahme! Seine Küchencrew muss für ihn einspringen und den Testesser bekochen. Robert hingegen trifft im Krankenhaus wieder auf Michael, der dort als Arzt tätig ist. „Ausgerechnet du“, pöbelt der frustrierte Robert. Eskaliert die Situation erneut? Kann Roberts Wunde rechtzeitig versorgt werden? Das erfahrt ihr in der neuesten Folge am 26. September ab 15:10 Uhr.