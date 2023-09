Der Restauranttester Mario Pankratz (Silvester von Hößlin) ist im „Fürstenhof“ zu Besuch und prüft, ob die Hotelküche ihre Sterne behalten darf. Seine Kollegin Greta (Laura Osswald) muss spontan einspringen. Sie meistert die knifflige Situation und zaubert ein köstliches Menü für Mario. ist im „Fürstenhof“ zu Besuch und prüft, ob die Hotelküche ihre Sterne behalten darf. Unglücklicherweise hat sich der Chefkoch Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) an der Hand verletzt. Sie meistert die knifflige Situation und zaubert ein köstliches Menü für Mario.

Greta wird von ihrem Ex erpresst

Für die Küchen-Crew im „Fürstenhof“ scheint alles perfekt zu laufen. Doch plötzlich ändert der Restauranttester seine Meinung. Mario war vor einiger Zeit mit Greta zusammen und möchte die Sterne nur vergeben, wenn sie eine Nacht mit ihm verbringt. Eine Erpressung, die Greta erschüttert.

Greta stellt Mario eine Falle

Nach kurzem Zögern willigt sie Marios perfidem Plan ein. Sie treffen sich in einer verlassenen Hütte. Der Restauranttester hat bereits den Tisch gedeckt und wartet auf die Blondine. Was er allerdings nicht ahnt: Greta stellt ihm eine Falle. Sie entlockt ihm ein Geständnis, dass er sie erpresst. Dieses nimmt sie mit ihrem Handy auf. „Wenn du mich weiter erpresst, dann gehe ich zur Polizei und zu deinem Arbeitgeber“, droht Greta Mario.

Noah schlägt Mario ins Gesicht

Kurz darauf kommt es zum Kampf. Mario will ihr das Telefon aus der Hand schlagen. Plötzlich stürmt Gretas Freund Noah (Christopher Jan Busse) in die Hütte. Er will seiner verzweifelten Freundin helfen und schlägt Mario ins Gesicht. Dabei geht das Handy kaputt. Ein absolutes Desaster für Greta!

Greta kündigt im „Fürstenhof“

Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Mario bezichtigt Greta und Noah der Erpressung und Körperverletzung. „Zwar beteuert sie ihre Unschuld, aber es fehlen ihr die Beweise, während Marios Veilchen – verursacht durch Noah – eindeutig für seine Version spricht“, heißt es in einer ARD-Programminfo. Doch das ist längst nicht alles: Greta kündigt völlig überraschend ihren Job im „Fürstenhof“, um einen Imageschaden vom Hotel abzuwenden. Ist ihre Karriere als Köchin nun vorbei? Die Folge wird am 28. September ab 15:10 Uhr in der ARD gezeigt.