„Eleni, wir kriegen ein Baby“, schwärmt Julian (Tim Borys). Doch Eleni (Dorothée Neff) freut sich nicht: Sie will sich von Julian trennen. Der positive Schwangerschaftstest hat ihren Plan allerdings zunichtegemacht.

Leander will eine Patchwork-Familie mit Eleni

„Wir schaffen das! Dann machen wir halt eine Patchwork-Familie“, gibt er sich optimistisch. Eleni möchte wieder mit ihrem Ex Leander (Marcel Zuschlag) zusammen sein. Als er von Eleni Baby-News erfährt, ist er zunächst geschockt. Dennoch versichert Leander ihr, dass er trotzdem bei ihr bleiben wird., gibt er sich optimistisch.

Julian oder Leander? Eleni trifft eine harte Entscheidung

Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Eleni zweifelt, ob es die richtige Entscheidung ist, sich von Julian zu trennen. Er ist ein guter Partner und wäre sicherlich ein fürsorglicher Vater für das Baby. Eleni muss eine Entscheidung für ihr Kind treffen: Sie serviert Leander schweren Herzens ab! „Es tut mir leid, Leander. Ich werde bei Julian bleiben“, teilt sie ihrem Ex-Freund mit. Ein Schock für Leander! Wird er Elenis Entschluss akzeptieren?

Julian und Leander zoffen sich im „Fürstenhof“

Kurz nachdem Leander erfahren hat, dass Eleni nicht mit ihm zusammen sein möchte, trifft er durch Zufall in der Hotel-Lobby auf Julian. Es kommt zur Provokation! Julian fragt: „Wieso suchst du dir nicht eine neue Stelle? Dann müsstest du nicht jeden einzelnen Tag unser Glück mitansehen.“ Leander ist sauer und pöbelt: „Du hast doch überhaupt keine Ahnung!“ Erzählt er Julian, dass Eleni eigentlich keine Gefühle für ihn hat? Die neueste Folge wird am 26. September ab 15:10 Uhr in der ARD ausgestrahlt.