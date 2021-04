„Studio Schmitt“ geht am Donnerstag, 22.04.2021, auf ZDFneo mit der dritten Ausgabe weiter. In der neuen Folge begrüßt Tommi Schmitt die Autorin und Podcasterin Sophie Passmann als Gast in seiner Show.

Wann läuft die Tommi Schmitt Show? Wir haben euch die Sendezeit, Sendetermine und Mediathek im Überblick. Außerdem findet ihr hier auch alle Infos zu Host Tommi Schmitt, seiner Freundin Caro Dauer und zum Podcast „Gemischtes Hack“.

„Studio Schmitt“ ZDF: Sendetermine und Sendezeit

Der Startschuss für „Studio Schmitt“ fällt am Donnerstag, 8. April 2021. Die erste Staffel umfasst acht Folgen à 30 Minuten und läuft immer donnerstags auf ZDFneo.

Die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 08.04.2021 um 22:15 Uhr

Folge 2: 15.04.2021 um 22:15 Uhr

Folge 3: 22.04.2021 um 22:15 Uhr

Folge 4: 29.04.2021 um 22:15 Uhr

Folge 5: 06.05.2021 um 22:15 Uhr

Folge 6: 13.05.2021 um 22:15 Uhr

Folge 7: 20.05.2021 um 22:15 Uhr

Folge 8: 27.05.2021 um 22:15 Uhr

„Studio Schmitt“ in der Mediathek

Live-Stream und Wiederholung in der Die neue Sendung mit Tommi Schmitt läuft nicht nur im Fernsehen. Die Folgen gibt es auch online alsundin der ZDF Mediathek

Doch nicht nur das: Ihr könnt die ganze Show bereits am Ausstrahlungstag ab 20:15 Uhr vorab streamen.

„Studio Schmitt“: Darum geht es in der Tommi Schmitt Show

Tommi Schmitt analysiert in seiner neuen ZDFneo-Show „Studio Schmitt“ aktuelle Geschehnisse auf der Welt und ordnet das Zeitgeschehen mit seinem ganz eigenen Blick ein. Er schaut dabei auf Ereignisse in den Bereichen Musik, Politik, Promis. Schmitt sagt seine Meinung – manchmal auch auf alberne Art – und bezieht eine klare Stellung.

In der Sendung empfängt Schmitt Gäste im Studio, die der Zuschauer in diversen Studiospielen, -Aktionen oder Einspielern kennenlernt.

„Studio Schmitt“ Kritik: Wie kommt die Tommi Schmitt Show an?

Was taugt die Show des Podcasters? Die Stimmen nach der ersten Folge waren gemischt. „Der Spiegel“ fasst da passend zusammen: „Erst passiert zu viel, dann passiert zu wenig.“ Zu viele Gags zu Beginn, danach wirkte das Interview mit Studiogast Sabine Rückert wiederum sehr blass. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert: „Es fehlt dem Moderator noch an gelebter Freiheit und Selbstvertrauen, es fehlt auch noch an Dramaturgie“. Kino.de meint, dass es dem sonst so souveränen Podcaster im „Studio Schmitt“ an Leichtigkeit und Timing fehle. Seine besondere Stärke zeige sich dann aber im Eins-zu-Eins-Gespräch mit seinen Gästen.

„Studio Schmitt“: Trailer zur Show

Was ihr von der neuen Show erwarten könnt, seht ihr hier im Trailer:

Youtube Trailer zur Show

„Studio Schmitt“: Das sind die Gäste

In der zweiten Folge war Henning May, Sänger der Band AnnenMayKantereit, zu Gast. Zum Auftakt begrüßte Tommi Schmitt Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung „Die Zeit“ und Podcast-Moderatorin. Außerdem werden in den kommenden Folgen viele weitere Gäste wie zum Beispiel Fußballprofi Leon Goretzka oder auch Comedienne Hazel Brugger ins „Studio Schmitt“ kommen.

Tommi Schmitt Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Name: Thomas Schmitt

Alter: 32

Geburtstag: 26. Januar 1989

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort: Detmold

Wohnort: Köln

Größe: nicht bekannt

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beruf: Autor, Podcaster, Moderator

Beziehungsstatus: in einer Beziehung mit Caro Daur

Mit diesem Foto gratulierte Tommi Schmitt seiner Freundin Caro Daur zum Geburtstag.

© Foto: instagram.com/tommischmitt

Tommi Schmitt: Freundin Caro Daur

Die Gerüchteküche brodelte lange, ob die beiden Internet-Stars Caro Daur und Tommi Schmitt privat ein Paar sind. Die 25-jährige Hamburgerin ist mit über 2,8 Millionen Followern auf Instagram eine der erfolgreichsten deutschen Mode-Influencerinnen.

Doch mittlerweile ist es offensichtlich, dass Caro Daur Tommi Schmitts Freundin ist. Irgendwann haben die beiden das Versteckspiel aufgehört und zeigen sich seither regelmäßig gemeinsam in ihren Stories auf Instagram. Zuletzt postete Schmitt etwa eine Story anlässlich Daurs Geburtstag.

Vor Caro Daur war Schmitt mit seiner Freundin Selina zusammen. Sie hatte er anfangs im Podcast erwähnt, dann hielt er sein Privatleben zunehmend geheim.

Podcast mit Felix Lobrecht: „Gemischtes Hack“

Der wöchentlich erscheinende Spotify-Podcast „Gemischtes Hack“ von Autor Tommi Schmitt und Comedian Felix Lobrecht gilt als der erfolgreichste Podcast im deutschsprachigen Raum. Die erste Folge wurde am 27. September 2017 über SoundCloud veröffentlicht.

Der Auftakt war direkt ein Hit, die beiden Autoren wurden von der positiven Resonanz regelrecht überrollt. Inhaltlich beginnt Lobrecht jede Folge mit einem Rapzitat, welches aktuelle Relevanz hat und eine Brücke zu Themen des Podcast baut. „Fünf schnelle Fragen (an)…“ ist eine Rubrik, welche in fast jeder Folge zu finden ist. Zudem sind in den Podcasts auch oft namhafte Gäste wie beispielsweise Fußballprofi Mats Hummels oder Schauspieler Christian Ulmen vertreten.