Am Mittwoch, 12.05.2021, fällt der Startschuss für „Schlafschafe“ auf ZDFneo. In der neuen Instant-Serie geht es um die Corona-Pandemie und wie das Thema Verschwörungstheorien ein Paar spaltet. In den Hauptrollen sind Daniel Donskoy und Lisa Bitter zu sehen.

Worum geht es in der ZDF-Serie genau? Wann laufen die Folgen? Gibt es sie vorab in der Mediathek? Die Handlung, Sendetermine, Besetzung und den Trailer findet ihr in dieser Übersicht.

„Schlafschafe“ ZDF Neo – Sendetermine und Sendezeit

Zu sehen ist die Sendung am Mittwoch, 12.05.2021, ab 0:45 Uhr auf ZDFneo. Alle sechs Folgen werden direkt nacheinander ausgestrahlt.

Alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 12.05.2021, 0:45 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 12.05.2021, 1:00 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 12.05.2021, 1:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 12.05.2021, 1:30 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 12.05.2021, 1:45 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 12.05.2021, 2:00 Uhr

„Schlafschafe“ – ZDF Mediathek

Wer die Sendung bereits tagsüber schauen will, kann alle sechs Folgen am Ausstrahlungstag ab 10:00 Uhr in der ZDF Mediathek streamen.

Folge 1: Mittwoch, 12.05.2021, 10:00 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 12.05.2021, 10:00 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 12.05.2021, 10:00 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 12.05.2021, 10:00 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 12.05.2021, 10:00 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 12.05.2021, 10:00 Uhr

„Schlafschafe“ Serie ZDF – Handlung

Das Protagonisten-Paar der Serie „Schlafschafe“ besteht aus Melanie und Lars. Die beiden sind verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, um dessen Sicherheit sich Melanie in Anbetracht der Pandemie Sorgen macht.

Die Serie dreht sich um Melanies Zweifel an den durch die Medien übermittelten Informationen zur Pandemie. Sie hinterfragt die Wirkung der Masken, gibt sich den Reden eines Internet-Predigers hin und verliert sich dabei immer mehr in Verschwörungstheorien. Ihr Mann will das so nicht hinnehmen und wünscht sich seine Frau, wie sie früher war, zurück. Dabei unternimmt er den Versuch zu beweisen, dass die Verschwörungstheorien falsch sind.

Bei „Schlafschafe“ handelt es sich um eine von mehreren Instant-Serien von ZDFneo, die besonders schnell produziert werden, um die aktuellen Gegebenheiten der Corona-Pandemie in der Sendung realitätsnah darzustellen.

„Schlafschafe“ – Trailer zur Serie

Was die Instant-Serie zu bieten hat, seht ihr im Trailer:

Youtube „Schlafschafe“ auf ZDFneo – Trailer zur Serie

„Schlafschafe“ Besetzung – Daniel Donskoy, Lisa Bitter und Co.

In dem Instant-Format von ZDFneo spielen einige bekannt Schauspieler mit. Wer die Darsteller von „Schlafschafe“ sind, seht ihr hier:

Lars – Daniel Donskoy

Melanie – Lisa Bitter

Janosch – Emil Brosch

Patricia – Katerina Jacob

Rüdiger Borst – August Zirner

Franzi – Amanda da Gloria

Dirk – Anton Fatoni Schneider

Duncan – Jonas Holdenrieder

Herr Lohren – Michael Halberstadt

Lukasz – Gabriel Raab

Korbinian – Finjen Kiefer