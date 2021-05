Am Sonntag, 16.05.2021, läuft eine neue Folge der Herzkino-Reihe „Marie fängt Feuer“ im ZDF. Insgesamt handelt es sich bei „Coming Out“ um die 12. Folge der Serie und die zweite Folge von Staffel 5.

Was passiert am Sonntag? Wer sind die Schauspieler? Wo wird die Reihe gedreht? In diesem Überblick zu Staffel 5 findet ihr alles Wichtige zu „Marie fängt Feuer“: Darsteller, ZDF Mediathek, Folgen, Drehorte und Episodenguide.

„Marie fängt Feuer“: Handlung der Herzkino-Serie

Marie Reiter (Christine Eixenberger) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und Leiterin der Bürgersprechstunde in Weilheim. Sie versucht jeden Brand zu löschen und immer für die Menschen da zu sein. Mit Biss, Humor und nicht aufzuhalten kämpft sie laut ZDF für ihre Ideale, ihre Familie und Freunde.

„Marie fängt Feuer“ Folge 12: „Coming Out“ im ZDF

In der 12. Folge von „Marie fängt Feuer“ liegen Freud und Leid nah beieinander.

Ausgelassen feiern die Wildegger die Hochzeit von Marie und Stefan. Endlich haben sie sich das Jawort gegeben. Dabei ahnen sie nicht, welcher Schicksalsschlag ihnen allen bevorsteht...

„Marie fängt Feuer“ 2021: Sendetermine und Folgen

Folge 1: Staffel 1, Folge 1 „Für immer und ewig“

Folge 2: Staffel 1, Folge 2 „Vater sein dagegen sehr“

Folge 3: Staffel 2, Folge 1 „Allein war gestern“

Folge 4: Staffel 2, Folge 2 „Nichts als die Wahrheit“

Folge 5: Staffel 3, Folge 1 „Zweite Chance“

Folge 6: Staffel 3, Folge 2 „Kleine Sünden“

Folge 7: Staffel 3, Folge 3 „Stürmische Zeiten“

Folge 8: Staffel 3, Folge 4 „Lügen und Geheimnisse“

Folge 9: Staffel 4, Folge 1 „Alles oder nichts“

Folge 10: Staffel 4, Folge 2 „Den Mutigen gehört die Welt“

Folge 11: Staffel 5, Folge 1 „Spiel des Lebens“: 09.05.2021 um 20.15 Uhr im ZDF

Folge 12: Staffel 5, Folge 2 „Coming Out“: 16.05.2021 um 20.15 Uhr im ZDF

„Marie fängt Feuer: Coming Out“ in der ZDF Mediathek

Alle Folgen von 1 bis 10 gibt es schon ab dem 2. Mai in der ZDF-Mediathek zum kostenlos Streamen.

Ungeduldige Fans können die aktuellste Folge auch immer schon vorab streamen: Ab dem 15. Mai gibt es dann die neue Folge in der Mediathek zu sehen.

„Marie fängt Feuer“ Besetzung: Alle Schauspieler im Überblick

Marie Reiter – Christine Eixenberger

Stefan Weingartner –Stefan Mu

Ernst Reiter – Wolfgang Fierek

Irene Reiter – Saskia Vester

Angie Schwarz – Sylta Fee Wegmann

Marco Schober – Gabriel Raab

Rita Leitner – Nicole Gerdon

Philipp – Julian Looman

Gerhard Tenner – Ferdinand Dörfler

Max Reiter – Moritz Regenauer

Daniel Weingartner – Jonas Holdenrieder

Jakob Grießbauer – Jürgen Tonkel

Mark Gruber – David Zimmerschied

Manuel Buchmayer – Hans-Werner Meyer

Kirsten Buchmayer – Soraya Bouabsa

Emma Buchmayer – Nicole Marischka

Christoph Bauer – Stephan Luca

Lukas Buchmayer – Sebastian Schneider

Martha – Petra Berndt

Sabrina – Stefanie Dischinger

„Marie fängt Feuer“ Drehorte 2021

Den Ort Wildegg, in dem „Marie fängt Feuer“ spielt, gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Die Drehorte zur Serie liegen in Oberbayern. Ein fester Drehort ist etwa Bad Bayersoien. „Wir gehen durch die Lande und schauen: Wo finden wir Orte, die in einem Wildegg sein könnten?“, erklärte Producerin Annika Kratz einmal dem „Münchner Merkur“.

Die Drehorte der Serie im Überblick:

Bad Bayersoien

Peiting

Ammergauer Alpen

Oberammergau

Kohlgrub

Steingaden

Staffelsee

Starnberger See

Schongau

Christine Eixenberger als Marie Reiter: Das ist die Hauptdarstellerin

Marie Reiter ist Die Schauspielerin der Protagonistinist Christine Eixenberger . Die 34-Jährige aus Tegernsee ist eine deutsche Kabarettistin und Schauspielerin.

Unter anderem war Eixenberger schon in folgenden TV-Formaten zu sehen:

Calamari Blues

seit 2016: Marie fängt Feuer

2017: Abi ’97 – gefühlt wie damals (Film)

2017: Austreten

2018: München Grill

2020: SOKO München

2020: Lehrerin auf Entzug

2020: Matze, Kebab und Sauerkraut