„Stranger Things“ gehört zu den beliebtesten Serien auf Netflix. Darin machen sich drei Freunde auf die Such nach ihrem verschollenen Kumpel Will und finden dabei ein sonderbares Mädchen: Elfie. Sie scheint mit dem Verschwinden von Will in Verbindung zu stehen. Polizist Hopper nimmt die Sache in die Hand und versucht den verschwundenen Jungen zu finden. Schon bald müssen sich Hopper und die Freunde von Will mit übernatürlichen Dingen auseinandersetzen. Drei Staffeln gibt es von der Serie bereits, die Fortsetzung wird von Fans schon sehnsüchtig erwartet.

Alle Infos zu „Stranger Things“ Staffel 4 rund um Start-Uhrzeit, Besetzung, Handlung, Trailer und Co. findet ihr hier in der Übersicht.

„Stranger Things“: Wann startet Staffel 4 auf Netflix?

Fans der Serie „Stranger Things“ haben allen Grund zur Freude. Nach einer langen Pause von rund drei Jahren fällt der Startschuss für Staffel 4 endlich am 27. Mai 2022 auf Netflix und wird in zwei Teilen erscheinen.

Das sind die Termine auf einen Blick:

Stranger Things Staffel 4, Teil 1 am Freitag, 27. Mai 2022

Stranger Things Staffel 4, Teil 2 am Freitag, 1. Juli 2022

„Stranger Things“ Staffel 4: Folgen und Länge

Insgesamt umfasst die Staffel neun Folgen, wobei sie von der Länge her fast doppelt so lang sein soll wie die vorherige Staffel. Bisher überschritten die Folgen selten die 60 Minuten Marke. Doch auf dem Weg zum Finale beträgt die Mindestlaufzeit der Episoden 1 Stunde und 15 Minuten. Die letzten Folgen der Staffel sollen sogar über zwei Stunden gehen. Begründet wird die Dauer damit, dass es sich um die vorletzte Staffel handle. Die Serie soll nach und nach aufgelöst werden um die Zuschauer in Staffel 5 dann zum Finale zu führen. Alle Episoden von Staffel vier mit Erscheinungsdatum auf einen Blick:

Teil 1 von „Stranger Things“ am 27.05.2022

Folge 1: Der Höllenfeuer-Club (Chapter One: The Hellfire Club)

Der Höllenfeuer-Club (Chapter One: The Hellfire Club) Folge 2: Vecnas Fluch (Chapter Two: Vecna's Curse)

Vecnas Fluch (Chapter Two: Vecna's Curse) Folge 3: Das Monster und die Superheldin (Chapter Three: The Monster and the Superhero)

Das Monster und die Superheldin (Chapter Three: The Monster and the Superhero) Folge 4: Lieber Billy (Chapter Four: Dear Billy)

Lieber Billy (Chapter Four: Dear Billy) Folge 5: Das Projekt Nina (Chapter Five: The Nina Project)

Das Projekt Nina (Chapter Five: The Nina Project) Folge 6: Eintauchen (Chapter Six: The Dive)

Eintauchen (Chapter Six: The Dive) Folge 7: Das Massaker im Hawkins Lab (Chapter Seven: The Massacre at Hawkins Lab)

Teil 2 von „Stranger Things“ am 01.06.2022

Folge 8: Papa (Chapter Eight: Papa)

Papa (Chapter Eight: Papa) Folge 9: Im Huckepack (Chapter Nine: The Piggyback)

„Stranger Things“: Handlung von Staffel 4

Seit der Schlacht von Starcourt sind sechs Monate vergangen und die Freunde sind das erste Mal für einen längeren Zeitraum voneinander getrennt. Die Highschool macht den Teenies zu schaffen. Und neben den Problemen des Erwachsenwerdens ziehen noch weitere größere Bedrohungen auf. Eine Gefahr birgt der Schlüssel, mit dem man der anderen Seite ein Ende setzen kann.

Der Teaser suggeriert, dass Elfie erneut von „Papa“ alias Dr. Brenner als Experiment benutzt wird. Fans des Spiels „Dungeons and Dragons“ kommen auch wieder voll auf ihre Kosten, denn in der vierten Staffel sind die Freunde wieder am Würfeln. Bereits in Staffel 1 haben die Freunde den „Hellfire Club“ gegründet und sind gegen gefährliche Drachen und Monster angetreten. Was zu Anfang noch ein Spiel war, wurde mit dem Auftritt des Demogordon zu einer ernsten Sache.

Genau dieser Demogordon spielt auch in der vierten Staffel eine wichtige Rolle. Es treffen also die alten Monster erneut auf die Freunde. Doch damit nicht genug warten auch neue und übernatürliche Gefahren auf die Protagonisten, die seltsame Rätsel aufwerfen. Schauspieler Gaten Matarazzo hat sich gegenüber der „US Weekly“ wie folgt zur kommenden Staffel geäußert: „Ich denke, viele würden wahrscheinlich sagen, dass es im Vergleich zu den vorigen drei die gruseligste Staffel ist, was ich liebe, da es sehr viel Spaß macht, das zu drehen.“

„Stranger Things“: Trailer zu Staffel 4

Von „Stranger Things“ Staffel 4 gibt es insgesamt sieben Teaser, Trailer und Co. Die Menge der Videos ist der langen Pause geschuldet. Den aktuellsten Trailer zur neuen Staffel findet ihr hier:

„Stranger Things“: Cast von Staffel 4

Seit fast sechs Jahren verfolgen Fans die Geschichte um Elfie und Co. Inzwischen hat der Cast genauso Kultstatus erreicht wie die Serie selbst. Die kleinen Kids sind mittlerweile fast erwachsen und zu Stars geworden. Wer die Schauspieler im Hauptcast der vierten Staffel „Stranger Things“ sind, findet ihr hier auf einen Blick.

