Nach drei Jahren Pause startet „Stranger Things“ mit der vierten Staffel auf Netflix. Mit dem Release-Date erreicht Fans der Serie eine weitere frohe Botschaft: Staffel 5 der beliebten Netflix-Serie wurde von den Machern bestätigt!

Wann startet Staffel 5 auf Netflix ?

auf ? Worum geht es in der finalen Staffel?

Welche Schauspieler sind im Cast ?

sind im ? Gibt es bereits einen Trailer?

Alle bisher bekannten Infos zu „Stranger Things“ Staffel 5 rund um Start, Cast, Handlung, Trailer und Co. findet ihr hier in der Übersicht.

„Stranger Things“: Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Zwischen der dritten und der vierten Staffel von „Stranger Things“ liegen fast drei Jahre. Die lange Wartezeit könnte aufgrund der Pandemie-Lage so lang gewesen sein. Ob Fans der Horror-Fantasy-Serie ebenfalls so lange auf Staffel 5 warten müssen, ist noch unklar. Vielleicht schaffen sie es unter den aktuellen Bedingungen den anfänglichen Rhythmus wieder einzuhalten. Nach Staffel 1 mussten Fans auf eine Fortsetzung nur ein Jahr warten. Der genaue Start-Termin für die fünfte Staffel wurde noch nicht bekannt gegeben. Sobald die Informationen veröffentlicht werden, findet ihr sie an dieser Stelle.

„Stranger Things“: Handlung von Staffel 5

Worum es in der fünften Staffel von „Stranger Things“ gehen wird, ist noch unklar. Was in der Fortsetzung passieren könnte, lässt sich wahrscheinlich nach dem Ende der vierten Staffel spekulieren.

Falls Staffel 5 länger auf sich warten lässt, könnte es womöglich im „Stranger Things“-Universum einen Zeitsprung geben. Denn es ist schwer vorstellbar, dass der Cast mit Mitte 20 noch Teenager im Alter zwischen 14 und 16 darstellt. Doch für genaue Antworten müssen sich Fans noch gedulden.

„Stranger Things“ Staffel 5: Trailer

Einen Trailer zu Staffel 5 gibt es leider noch nicht. Sobald einer von den Machern veröffentlicht wird, findet ihr ihn an dieser Stelle.

„Stranger Things“: Cast

Bisher sind alle Informationen zur fünften Staffel von „Stranger Things“ noch hoch spekulativ. Wer alles im Cast von der Fortsetzungen dabei sein wird, ist noch unklar. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Hauptdarsteller Winona Ryder als Joyce Byers, David Harbour als Polizist Jim Hoppe und Millie Bobby Brown als Elfie auch in Staffel 5 zu sehen sein werden.

„Stranger Things“ endet nach Staffel 5

Auch wenn die bisherigen Informationen eher Vermutungen als Fakten sind, ist eines bereits klar: „Stranger Things“ endet nach der fünften Staffel. Bereits in Staffel 4 wird das Ende der Serie vorbereitet. Mit Folgen in Spielfilmlänge wird die Serie nach und nach aufgelöst und führt die Zuschauerinnen und Zuschauer langsam aber sicher zur finalen Staffel.

Dass die Serie nach vier oder fünf Staffeln enden soll, wurde bereits in den Anfängen von „Stranger Things“ geplant. Wem beim Gedanken an einen Abschied wehmütig wird, der kann getrost aufatmen. Laut den Machern soll das Universum um mehrere Spin-offs erweitert werden. Es bleibt also weiterhin spannend.