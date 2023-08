Es gibt Nachschub im „Star Wars“-Universum: Die neue Serie „Star Wars: Ahsoka“ widmet sich den Abenteuern der ehemaligen Jedi-Ritterin. Überraschend hat Disney+ die Veröffentlichung der ersten beiden Folgen vorverlegt.

Wann ist die Serie verfügbar? Worum geht es und wer spielt mit? Alles rund um den Starttermin, Inhalt, Cast und Co. erfahrt ihr hier.

Wann wird „Star Wars: Ahsoka“ veröffentlicht?

Folge 1 und 2 der ersten Staffel von „Star Wars: Ahsoka“ könnt ihr jetzt auf Disney+ streamen. Meistens sind US-Serien bei uns am Erscheinungstag erst ab 9 Uhr verfügbar. Kurzerhand veröffentlichte Disney die Serie allerdings früher als geplant, weshalb wir auch in Deutschland schon seit der Nacht auf den 23.08.2023 die ersten Folgen von Staffel 1 sehen können. Wollt ihr beide Episoden streamen, braucht ihr dafür etwas mehr als 1,5 Stunden. Folge 1 hat eine Länge von 54 Minuten und Folge 2 dauert ca. 42 Minuten.

Das sind die Sendetermine von Staffel 1

Insgesamt umfasst die erste Staffel von „Star Wars: Ahsoka“ acht Folgen. An folgenden Tagen sind die Episoden (voraussichtlich) verfügbar:

Folge 1: Mittwoch, 23.08.2023

Folge 2: Mittwoch, 23.08.2023

Folge 3: Mittwoch, 30.08.2023

Folge 4: Mittwoch, 06.09.2023

Folge 5: Mittwoch, 13.09.2023

Folge 6: Mittwoch, 20.09.2023

Folge 7: Mittwoch, 27.09.2023

Folge 8: Mittwoch, 04.10.2023

Worum es in Staffel 1 von „Star Wars: Ahsoka“ geht

„The Mandalorian“ und dem Untergang des Imperiums an. Wir begleiten Ahsoka auf einer Suche durch die Galaxie, was aus ihrem letzten Auftritt in der Serie Die Serie setzt nachund dem Untergang des Imperiums an. Wir begleiten Ahsoka auf einer Suche durch die Galaxie, was aus ihrem letzten Auftritt in der Serie „Das Buch von Boba Fett“ hervorgeht. Hier macht sich Ahsoka auf, den Großadmiral Thrawn zu finden. Doch noch etwas viel Größeres steht auf dem Plan: Das Verhindern einer neuen Bedrohung für die gesamte Galaxie.

Nicht weniger als eine Bedrohung für das gesamte Universum gilt es für Ahsoka (Rosario Dawson) zu vereiteln.

© Foto: 2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Was ihr vor dem Start von „Star Wars: Ahsoka“ gesehen haben solltet

„Das Buch von Boba Fett“ zu sehen war. Allerdings kennt man den „Star Wars“-Charakter auch schon aus „Star Wars: The Clone Wars“ und „Rebels“. Ebendiese Geschichte wird „Star Wars: Ahsoka“ fortsetzen. Laut Dave Filoni, Serienschöpfer von „Ahsoka“, ist ein Kennen von „Rebels“ nicht unbedingt notwendig. Einige Wiedersehen mit Charakteren aus der Serie wird es aber geben – und natürlich die ein oder andere Anspielung auf vergangene Handlungsstränge. Mit der Veröffentlichung eines neuen Spin-Offs kommt die Frage auf, welches Vorwissen benötigt wird, um alle Handlungsstränge zu verstehen. Offiziell gilt die neue Serie als Ableger von „The Mandalorian“ , nachdem Ahsoka zuletzt auch inzu sehen war. Allerdings kennt man den „Star Wars“-Charakter auch schon ausund. Ebendiese Geschichte wird „Star Wars: Ahsoka“ fortsetzen. Laut Dave Filoni, Serienschöpfer von „Ahsoka“, ist ein Kennen von „Rebels“ nicht unbedingt notwendig. Einige Wiedersehen mit Charakteren aus der Serie wird es aber geben – und natürlich die ein oder andere Anspielung auf vergangene Handlungsstränge.

Offizieller Trailer von „Star Wars: Ahsoka“

Hier ist der erste Einblick in die neue „Star Wars“-Serie auf Disney+:

Welche Schauspieler sind dabei?

Zu sehen sind in der neuen Serie mehrere bekannte Gesichter aus dem „Star Wars“-Universum. Gerüchten zufolge soll Temuera Morrison als Captain Rex einen Auftritt in der Serie haben. Bestätigt hat Disney dies aber noch nicht. Anbei findet ihr einige Schauspielerinnen und Schauspieler der ersten Staffel, die definitiv in „Ahsoka“ zu sehen sind:

Rolle – Darsteller