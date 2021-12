Neues Serienfutter für Fans von Star Wars gibt es jetzt auf dem Streamingportal Disney+. Nach dem Erfolg der Serie „The Mandalorian“ gibt es hier nun die Abenteuer des Kopfgeldjägers Boba Fett im Serienformat.

Wann ist der genaue Release der Serie „ Das Buch von Boba Fett “?

“? Worum geht es in der neuen Star Wars-Serie?

Gibt es einen Trailer ?

? Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Start, Handlung, Darsteller findet ihr hier im Überblick.

„Das Buch von Boba Fett“ – Release auf Disney+

Auf zu neuen Welten geht es Ende Dezember beim Streamingsdienst Disney+. „Das Buch von Boba Fett“ erzählt ab Mittwoch, dem 29.12.2021, die Geschichte des gleichnamigen Kopfgeldjägers.

„Das Buch von Boba Fett“ – Handlung

Viel ist über die Handlung der neuen Star Wars-Serie bisland nicht bekannt. Fest steht, dass sie als Ableger aus der Serie „The Mandalorian“ heraus entstanden ist. Da ist in einer Folge zu sehen, wie Boba Fett und dessen Kopfgeldjäger-Kollegin Fennec Shand den Palast von Jabba dem Hutten auf dem Planeten Tatooine erobern. Bekannt ist diese Location den Star Wars-Fans bereits aus dem Film „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ aus dem Jahr 1983. Jetzt besteigt Boba Fett Jabbas Thron. Die neue Serie soll neun Teile haben. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es aber bislang nicht.

„Das Buch von Boba Fett“ – Trailer

Rund um die neue Star Wars-Serie gibt es eine ganze Reihe von Teaser und Trailern mit denen Disney und die zu Disney gehörende Produktionsfirma Lucasfilm die Neugier auf „The Book of Boba Fett“ (so der Originaltitel) anheizen.

Youtube The Book of Boba Fett - Official Trailer

„Das Buch von Boba Fett“ – Die Schauspieler der Serie

Das sind die bislang bekannten Rollen und Schauspieler der Serie: