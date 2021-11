Topspiel in der Gruppe B. Der Tabellenführer Spanien empfängt am heutigen Sonntag, den 14.11.2021, den Tabellenzweiten aus Schweden. Nach der enttäuschenden 2:0 Niederlage gegen Georgien hat das Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic die Tabellenführung verloren und muss nun gegen Spanien gewinnen, um sich direkt für die WM zu qualifizieren. Die Spanier haben nun alles selber in der Hand nach dem sie in Griechenland mit 0:1 gewinnen konnten. Uns erwartet ein spannendes „kleines“ Finale in Gruppe B.

Wer überträgt das Spiel zwischen Spanien und Schweden live im Free-TV ?

und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Spanien gegen Schweden in der WM-Qualifikation 2021/22: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 zwischen Soanien und Schweden findet am Sonntag, den 14.11.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Olimpico de la Cartuja in Sevilla.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Spanien, Schweden

: Spanien, Schweden Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe B

: WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe B Datum und Uhrzeit : Sonntag, 14.11.2021 um 20:45 Uhr

: Sonntag, 14.11.2021 um 20:45 Uhr Spielort: Olimpico de la Cartuja (Sevilla)

Wird Spanien gegen Schweden live im Free-TV übertragen?

Das WM-Qualispiel Spanien gegen Schweden wird nicht live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert.

Kostenloser Live-Stream online? So seht ihr Spanien vs. Schweden live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder RTL, TVNOW noch Sky haben sich Rechte für die Partie gesichert. Auf diesen Plattformen wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Spanien gegen Schweden im TV und Stream am 14.11.2021 noch einmal im Überblick:

