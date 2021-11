Portugal gegen Serbien: Die Portugiesen um Superstar Christiano Ronaldo treffen heute, am Sonntag, 14.11.2021, am 10. Spieltag der WM-Quali auf Serbien. Es ist das Topspiel in der Gruppe A, wenn der Tabellenerste auf den direkten Verfolger trifft.

Wer überträgt das Spiel zwischen Portugal und Serbien live im Free-TV ?

und im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Portugal gegen Serbien in der WM-Qualifikation 2021/22: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 zwischen Portugal und Serbien findet am Sonntagabend, den 14.11.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Estadio da Luz in Lissabon.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Portugal, Serbien

: Portugal, Serbien Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe C

: WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe C Datum und Uhrzeit : Sonntag, 14.11.2021 um 20:45 Uhr

: Sonntag, 14.11.2021 um 20:45 Uhr Spielort: Estadio da Luz (Lissabon)

Wird Portugal gegen Serbien live im Free-TV übertragen?

Das WM-Qualispiel Portugal gegen Serbien wird nicht live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert.

Serbiens Luka Jovic im Spiel gegen Gruppengegner Aserbaidschan. Gelingt dem Stürmer gegen Portugal heute ein Treffer?

© Foto: Andrej Isakovic/afp

Kostenloser Live-Stream online? So seht ihr Portugal vs Serbien live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder RTL, TVNOW noch Sky haben sich Rechte für die Partie gesichert. Auf diesen Plattformen wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Portugal gegen Serbien im TV und Stream am 14.11.2021 noch einmal im Überblick:

DAZN: Abo, Probemonat, Kosten, Preis, kündigen – alles zur Mitgliedschaft