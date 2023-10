Walentina Doronina und ihr Freund Can Kaplan haben in Folge vier großen Grund zur Freude:

Der Sieg muss gefeiert werden. Allerdings brauchen Walentina und Can kein Champagner dafür. Ihnen reichen körperliche Zärtlichkeiten.„Wenn jetzt die Kameras nicht wären...“, deutet Can an. Auf ein Schäferstündchen verzichten die beiden allerdings. Doch so ganz können die beiden nicht auf Intimitäten verzichten.Can grinst und genießt den Moment. Was genau unter Decke passiert ist, behält das Paar für sich.