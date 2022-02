Monat für Monat dürfen sich Sky-Abonnenten auf neue Filme und Serien freuen. Auch der März 2022 hat einige Neuerscheinungen zu bieten, wie der Pay-TV-Anbieter bekanntgegeben hat.

Die Wahrheit hinbter den Mord an John F. Kennedy, die Fortsetzung der Teenie-Serie „Euphoria“, Teil 5 der Horrorfilm-Reihe „The Purge“, einige oscarprämierte Filme... Das März-Programm bei Sky hat jede Menge Höhepunkte zu bieten.

Welche weiteren Filme und Serien erscheinen im März 2022 auf Sky? Über welche neuen Staffeln dürfen wir uns freuen? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Neuerscheinungen im März vor.

Neue Serien und Dokus im März 2022 auf Sky

Jeden Monat veröffentlicht Sky neue Serien und Dokus. Das sind die Neuerscheinungen für den Monat März:

„Die Pavian-Gangs der Victoriafälle“ - 4. März 2022

In den schwierigen Monaten der Trockenzeit konkurrieren bei den Victoriafällen im südlichen Afrika vier sehr unterschiedliche Paviantrupps um Nahrung und Dominanz. Fünf ereignisreiche Episoden begleiten die Tiere durch Dürre, Führungskrisen und Territorialstreitigkeiten, während sie ihre Jungen aufziehen und auf die Ankunft des dringend benötigten Regens warten.

„Joe vs Carole“ – 4. März 2022

Die unfassbare Geschichte des „Tiger King“ Joe Exotic und seiner legendären Fehde mit Carole Baskin: In „Joe vs Carole“, einer Adaption des True-Crime Podcasts „Over MyDead Body“, schlüpfen mit Kate McKinnon und John Cameron Mitchel einige der bekanntesten TV-Stars in die Rollen einiger der berüchtigtsten Charaktere unserer Zeit.

Youtube

„Liverpool Narcos“ – 6. März 2022

Regisseur Anthony Philipson („New Blood") zeichnet in dieser dreiteiligen Doku mit den Stimmen der berüchtigten Drogenhändler Michael Showers, „Juicebomb" John Burton und Stephen Mee sowie den Erzählungen von Detektiven, Journalisten und Zollbeamten ein vollumfassendes Bild der tristen Arbeiterstadt, die sich in weniger als zwei Jahrzehnten zum Mittelpunkt des Drogenhandels in Großbritannien gewandelt hat.

„Nawalny – Geschichte eines Überlebenden“ – 9. März 2022

Am 20.8.2020 beginnt der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny in einem Flugzeug vor Schmerzen zu schreien - er überlebt knapp. Mit Zeugen-Interviews rekapituliert die Dokumentation den Anschlag.

Janet Jackson – 11. März 2022

Janet Jackson feierte als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte außergewöhnliche Erfolge, durchlebte jedoch auch unglaubliche Tragödien abseits der Bühne. Zurück in ihrer Heimatstadt Gary im US-Bundesstaat Indiana spricht die Pop-Ikone in dieser vierteiligen Doku erstmals schonungslos offen über ihre turbulente Lebensgeschichte.

„The Rising“ – 11. März 2022

NeveKelly (Clara Rugaard) entdeckt nach einer Party ihre eigene Leiche in einem Hotelzimmer und alles deutet auf ein Verbrechen hin. Gefangen in einer Zwischenwelt macht sie sich auf die Suche nach ihrem Mörder. Das achtteilige, von Sky Studios produzierte Sky Original ist eine Adaption des belgischen Formats „Beau Séjour“ („Zimmer 108“) und spielt vor atemberaubender britischer Landschaft.

„Adam Dalgliesh, Scotland Yard“ - 15. März 2022

England Mitte der 70er-Jahre: Mord, Intrigen und Betrug gehören zu seinem Tagesgeschäft. Aber gerade, wenn es brenzlig wird, läuft der britische Ermittler Inspector Adam Dalgliesh(Bertie Carvel) zu Hochleistung auf. Sechsteiliges Remake der langlebigen Brit-Crimeserie aus den 80ern.

„Funeral for a Dog“ – 17. März 2022

Der Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) reist für ein Interview zu dem gefeierten Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke), der zurückgezogen an einem See in Italien lebt. Dort wird Daniel in die geheimnisvolle Geschichte von Mark, Tuuli(Alina Tomnikov) und Felix (Daniel Sträßer), Tuulisverschwundenem Lebensgefährten, hineingezogen. Das achtteilige Drama über Liebe, Verlust und die Suche nach dem Glück basiert auf dem erfolgreichen Debütroman „Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger.

„Murder on Middle Beach“ – 17. März 2022

Bewegende Dokumentation von HBO: Der Filmemacher Madison Hamburg untersucht in der vierteiligen True-Crime-Serie „Murder on Middle Beach" den ungeklärten Mord an seiner Mutter Barbara.

„König Otto“ – 19. März 2022

Wie Otto Rehhagel Griechenland zum Europameister machte: Die Doku begleitet den legendären Fußballtrainer auf seiner Mission, die griechische Nationalelf 2004 zum Erfolg zu führen.

„The Dead Lands“ – 22. März 2022

In der achtteiligen Fantasy-Abenteuerserie aus Neuseeland wird ein Maori-Stamm durch einen hinterhältigen Überfall vernichtet. Nur der Sohn des Häuptlings überlebt – und will Rache.

„The Righteous Gemstones“ – Staffel 2 – 22. März 2022

Vollblutkomiker Danny McBride („Eastbound& Down", „VicePrincipals") geht mit seiner neuesten HBO-Satire-Serie "The RighteousGemstones" in die zweite Runde. Darin nimmt er weiter als Autor, Produzent und Hauptdarsteller die in den USA so populären Fernsehprediger aufs Korn. In der zweiten Staffel setzt er seinen skrupellosen Christen-Clan mit drei Neuzugängen unter Druck: Jason Schwartzman als Investigativreporter, Eric Roberts als ehemaliger Weggefährte des Familienpatriarchen und Eric Andre als aufstrebender Mega-Church-Pastor. Die dritte Staffel der Satire-Serie ist schon bestellt

„Euphoria“ – Staffel 2 – 23. März 2022

Wie geht die dramatische Lovestory zwischen Rue und Jules weiter? Die lang erwartete zweite Staffel der preisgekrönten Teenagerserie mit Zendayaund Hunter Schafer bringt ein Wiedersehen mit dem kompletten Cast in acht neuen Folgen wahlweise in der deutschen oder englischen Sprachfassung bei Sky.

„Die Kindermorde von Atlanta“ – 25. März 2022

Atlanta erlebt in den 70er-Jahren einen Aufschwung. Doch unter der Oberfläche brodeln alte Konflikte. Als mehrere afroamerikanische Kinder tot aufgefunden werden, steht die Stadt vor einer Krise. Achtteilige Crime-Serie.

„JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy“ – 25. März 2022

Wer steckt hinter dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy? 30 Jahre nach seinem Kinohit über das Attentat präsentiert Oliver Stone in seiner Doku Material, das die Behörden seitdem freigegeben haben.

„Die Goldbergs“ – Staffel 9 – 28. März 2022

In Staffel 9 der nostalgischen Familiensitcom steht für Adam ein großer Schritt an. Die Highschool-Tage sind gezählt. Schafft er den Sprung aufs College?

Neue Filme im März 2022 auf Sky

Jeden Monat veröffentlicht Sky neue Filme. Das sind die Neuerscheinungen für den Monat März:

„Ammonite“ – 2. März 2022

Kate Winslet und Saoirse Ronan verlieben sich im viktorianischen England: Fossiliensammlerin Mary arbeitet einsam an der Küste. Bis sie ungebetene Gesellschaft von Charlotte bekommt.

„Freaky“ – 4. März 2022

Körpertausch mal anders: Die Horrorkomödie von Erfolgsproduzent Jason Blum („GetOut") mixt unterhaltsam das Bodyswitch-Genre mit Elementen des Slasherfilms. Ein Riesenspaß für die Hauptdarsteller Kathryn Newton und Vince Vaughn, der den Teenie in sich rauslassen und auch mal ein paar Cheerleader-Moves zeigen darf.

„The Father“ – 5. März 2022

Anthony Hopkins ringt in diesem Demenz-Drama mit dem Vergessen: Anthony lehnt trotz seines Alters die Hilfe seiner Tochter ab. Allmählich verliert er jede Orientierung. Oscar für Hopkins und Drehbuch.

Youtube

„Nobody“ – 11. März 2022

HutchMansell (Bob Odenkirk) führt als Familienvater ein ödes und ereignisloses Leben. Der Niemand schlägt nicht einmal zurück, wenn Einbrecher bei ihm ins Haus steigen -zur Enttäuschung seines Sohnes und seiner Frau (Connie Nielsen). Doch dann bricht seine dunkle Vergangenheit durch und Hutchweckt den Killer in sich.

„Minari: Wo wir Wurzeln schlagen“ – 16. März 2022

Eine koreanische Familie versucht, in den 80ern in Arkansas ihren amerikanischen Traum zu verwirklichen. Golden Globe und Oscar für das sensible Porträt einer Migrantenfamilie.

Youtube

„Run Hide Fight“ – 18. März 2022

Vier junge Terroristen überfallen in dem Thriller ihre ehemalige Highschool, nehmen Geiseln und übertragen die Attacke per Livestream. Doch Schülerin Zoe kann sich verstecken -und schlägt zurück.

„Promising Young Woman“ – 19. März 2022

Carey Mulligan führt in diesem oscarprämierten Rachethriller ein gefährliches Doppelleben: Cassie spielt in Bars die Betrunkene, um es Männern heimzuzahlen, die sich an hilflosen Frauen vergehen.

„The Nest – Alles zu haben, ist nie genug“ – 21. März 2022

Fesselndes Psychodrama mit Jude Law: Börsenmakler Rory zieht mit seiner Familie von New York auf ein englisches Landgut. Doch seine Familie droht an dem Umzug und an seiner Gier zu zerbrechen.

„The Forever Purge – 25. März 2022“

Schrecken ohne Ende: Eine Bande maskierter Killer attackiert nach Ablauf der alljährlichen Purge eine Ranch in Texas -und löst ein verheerendes Blutbad aus. Teil fünf der Horrorreihe.

Youtube

„The Virtuoso“ – 28. März 2022

Thriller mit Anthony Hopkins: Ein Profikiller soll in einem Kleinstadtlokal für seinen Mentor einen Job erledigen -doch wen soll er töten? Die Begegnung mit einer Kellnerin gefährdet die Mission.