Drogen, Sex, Teenager-Dramen: In der HBO-Serie „Euphoria“ geht es ordentlich zur Sache. Fans haben nun allen Grund zur Freude. Die Geschichte um Rue, Cassie und Co. geht weiter. Noch vor dem Ende der zweiten Staffel wurde jetzt Staffel 3 vom Sender bestätigt. Dass die Serie nach nur vier Episoden vor dem Finale der zweiten Staffel verlängert wurde, ist für viele keine Überraschung, denn die aktuelle Staffel ist ein riesen Hit. Die Zuschauerzahlen hatten sich im Vergleich zu Staffel 1 verdoppelt und können mit Serien wie „Game of Thrones“ mithalten.

Wann startet Staffel 3? Worum geht es und wer spielt mit? Alle Infos rund um Start, Trailer, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Euphoria“ Staffel 3: Start auf Sky

Bisher wurde die Hälfte der zweiten Staffel bei HBO veröffentlicht. In Deutschland hat sich Sky die Rechte an der Serie „Euphoria“ gesichert.

Ein genauer Start-Termin für die dritte Staffel von „Euphoria“ wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Sobald es genaue Informationen dazu gibt, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

„Euphoria“ Staffel 3: Handlung

Da das Finale von Staffel 2 noch nicht gelaufen ist, steht nicht fest, wie es weitergehen könnte. Das Ende der zweiten Staffel könnte entscheidend für die Handlung der Fortsetzung sein. Das Finale von der aktuellen Staffel wird Ende Februar 2022 über die Bildschirme flimmern.

„Euphoria“ Staffel 3: Besetzung

Da wie bereits erwähnt das Finale von Staffel 2 noch nicht gelaufen ist, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, welche Schauspieler an der Fortsetzung teilhaben werden. Doch es kann spekuliert werden, dass Zendaya erneut die Rolle der Rue übernehmen wird, die sich durch die Schwierigkeiten ihres Alltags kämpfen muss.

„Euphoria“ Staffel 3: Trailer

Einen Trailer zu Staffel 3 gibt es noch nicht. Sobald der offizielle Trailer released wird, wird er an dieser Stelle ergänzt.