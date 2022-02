Wo liegen die Wurzeln von Hollywoodstar Will Smith? Dieser Frage geht ab jetzt „Bel-Air“ nach. Die neue Dramaserie betrachtet die beliebte Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“ durch eine frische Perspektive neu und begleitet Will Smith auf seiner komplizierten Reise von den Straßen West-Philadelphias zu den Villen von Bel-Air.

„Bel-Air“: Inhalt der neuen Serie

„Bel-Air“ wirft einen unverfälschten Blick auf eine Welt des Stolzes, des Stils und der Sehnsucht, während die Serie Wills komplexe Reise aus einem zeitgemäßen Blickwinkel betrachtet. Während diese unterschiedlichen Welten aufeinanderprallen, glaubt Will an eine zweite Chance. Aber er muss lernen, in einer ihm fremden Welt voller Konflikte, Emotionen und Vorurteile zurechtzukommen.

„Bel-Air“: Start und Sendetermine

„Bel-Air“ ist ab sofort in der Originalfassung exklusiv auf Sky Q und Sky Ticket auf Abruf verfügbar. Zum Start gibt es drei Episoden, danach wöchentlich eine neue Folge

Bel-Air: Cast und Schauspieler

Zum Cast der Serie gehören unter anderem:

Jabari Banks als Will

Adrian Holmes als Phillip Banks

Cassandra Freeman als Vivian Banks

Olly Sholotan als Carlton Banks.

„Bel-Air“: Trailer

In diesem In diesen knapp drei Minuten gibt es einen schönen Einblick in die neue Serie und die neuen Gesichter für die altbekannten Charaktere rund um den Fresh Prince: