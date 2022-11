Die Skisprung-Weltcup-Saison 2022/23 startete bereits Anfang November mit dem Weltcup in Wisla. Das Auftaktspringen gewann Dawid Kubacki. Für die deutschen Skispringer ist nach dem ersten Weltcup noch Luft nach oben. Lediglich zwei DSV-Athleten schafften es in die Top 15. Pius Paschke war auf Platz 12 der bestplatzierte DSV-Springer. An diesem Wochenende ist der Skisprung-Weltcup zu Gast im finnischen Ruka/Kuusamo.

Alle Infos zum Skispringen in Kuusamo an diesem Wochenende bekommt ihr hier.

Skispringen in Ruka 2022: Zeitplan & Termine des Weltcups in Kuusamo

Die zweite Station der Skisprung-Weltcup-Saison 2022/23 ist Ruka. Im finnischen Wintersportzentrum der Stadt Kuusamo kämpfen die Skispringen um weitere Weltcuppunkte. Am Freitag sollte der Weltcup mit der Qualifikation starten. Allerdings wurde der Zeitplan angepasst, sodass die Quali erst am Samstag stattfindet. Der Zeitplan für Sonntag bleibt bestehen.

Der Zeitplan für den Skisprung-Weltcup in Kuusamo im Überblick:

Freitag, 25. November 2022

16:45 Uhr: Qualifikation -verschoben-

Samstag, 26. November 2022

07:30 Uhr – Qualifikation – neu –

09:00 Uhr – Einzel-Wettkampf

Sonntag, 27. November 2022

07:30 Uhr – Qualifikation

09:00 Uhr – Einzel-Wettkampf

Markus Eisenbichler (Bild) und Co. wollen nach dem enttäuschenden Saisonauftakt in Wisla, beim Weltcup in Kuusamo an die starken Leistungen der letzten Jahre wieder anknüpfen.

Free-TV und Livestream: Wer überträgt das Skispringen in Kuusamo?

ARD beginnt mit der Übertragung am Freitag um 16:40 Uhr und zeigt die Qualifikation live im Stream auf Eurosport kann der Weltcup verfolgt werden. Der Sportsender überträgt am Freitag um 16:45 Uhr die Qualifikation. Bei den weiteren Weltcup-Entscheidungen am Samstag und Sonntag überträgt Eurosport ebenso ab 9:00 Uhr live aus Ruka. Der Weltcup in Kuusamo wird an allen drei Wettkampftagen live im Free-TV und Livestream übertragen. Der Senderbeginnt mit der Übertragung am Freitag um 16:40 Uhr und zeigt die Qualifikation live im Stream auf sportschau.de . Auch die Einzelspringen am Samstag und Sonntag werden im Livestream von der ARD übertragen. Übertragungsbeginn ist um 8:55 Uhr. Auch aufkann der Weltcup verfolgt werden. Der Sportsender überträgt am Freitag um 16:45 Uhr die Qualifikation. Bei den weiteren Weltcup-Entscheidungen am Samstag und Sonntag überträgt Eurosport ebenso ab 9:00 Uhr live aus Ruka.

Die TV-Zeiten des Weltcups im Überblick:

Freitag, 25. November, 16:45 Uhr:

Qualifikation live auf Eurosport und im Stream auf sportschau.de

Samstag, 26. November, 9:00 Uhr:

1. & 2. Durchgang im Einzelspringen live auf Eurosport und im Stream auf sportschau.de

Sonntag, 27. November, 9:00 Uhr:

1. & 2. Durchgang im Einzelspringen live auf Eurosport und im Stream auf sportschau.de

Alle Infos zur Skisprung-Schanze in Kuusamo im Überblick

Alle wichtigen Daten und Fakten zur Skisprung-Schanze in Kuusamo in der Übersicht:

Standort : Kuusamo

: Kuusamo Name : Rukatunturi (kurz: Ruka)

: Rukatunturi (kurz: Ruka) Baujahr : 1996

: 1996 Hill-size : 142.0

: 142.0 K-Punkt : 120.0

: 120.0 Weltcup Schanzenrekord : 147.5m - Geiger, Karl am 29.11.2019

: 147.5m - Geiger, Karl am 29.11.2019 Höhe Schanzentisch : 3,5 m

: 3,5 m Neigung Schanzentisch : 11,5°

: 11,5° Neigungswinkel Aufsprunghang: 36,9°

Weltcup im Skispringen 2022/23: Alle weiteren Infos zur Saison

