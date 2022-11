Der Skisprung Weltcup 2022/23 startete bereits Anfang November mit dem Weltcup in Wisla. Insgesamt werden die Weltcups an 19 verschiedenen Austragungsorten stattfinden. Das Highlight in der Saison 2022/23 ist wie jedes Jahr die Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich und die Nordische Ski-WM 2023, wo diesmal in Planica (Slowenien) stattfindet.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Termine des Skisprung-Weltcup 2022/23.

Der Skisprung-Weltcup-Kalender 2022/23 der Herren

Die Skisprung Weltcup Saison 2022/23 startete Anfang November mit dem Weltcup in Wisla. Diesen konnte bei den Herren Dawid Kubacki für sich entscheiden. Bei den Herren werden 32 Einzelwettbewerbe, fünf Teamwettbewerbe und ein Mixedwettbewerb ausgetragen.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die Termine.

Wisla (Polen): 05.11. - 6.11.2022

05.11.2022: 16:00 Uhr - Einzelspringen

06.11.2022: 16:00 Uhr - Einzelspringen

Ruka/Kuusamo (Finnland): 26.11. - 27.11.2022

26.11.2022: 09:00 Uhr - Einzelspringen

27.11.2022: 09:00 Uhr - Einzelspringen

Titisee-Neustadt (Deutschland): 09.12. - 11.12.2022

09.12.2022: 11:45 Uhr - Einzelspringen

10.12.2022: 11.45 Uhr - Mixedwettbewerb

11.12.2022: 15:45 Uhr - Einzelspringen

Engelberg (Schweiz): 17.12. - 18.12.2022

17.12.2022: 16:00 Uhr - Einzelspringen der Herren

18.12.2022: 12:30 Uhr - Einzelspringen der Herren

Vierschanzentournee: 29.12.2022 - 06.01.2023

29.12.2023: 16:30 Uhr - Vierschanzentournee in Oberstdorf (Deutschland)

01.01.2023: 14:00 Uhr - Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)

04.01.2023: 13:30 Uhr - Vierschanzentournee in Innsbruck (Österreich)

06.01.2023: 16:30 Uhr - Vierschanzentournee in Bischofshofen (Österreich)

Zakopane (Polen): 14.01. - 15.01.2023

14.01.2023: 16:00 Uhr - Teamspringen

15.01.2023: 16:00 Uhr - Einzelspringen

Sapporo (Japan): 20.01. - 22.01.2023

20.01.2023: 08:00 Uhr - Einzelspringen

21.01.2023: 06:30 Uhr - Einzelspringen

22.01.2023: 02:00 Uhr - Einzelspringen

Kulm (Österreich): 28.01. - 29.01.2023

28.01.2023: 14:15 Uhr - Skifliegen

29.01.2023: 14:15 Uhr - Skifliegen

Willingen (Deutschland): 03.02. - 05.02.2023

03.02.2023: 16:00 Uhr - Mixedwettbewerb

04.02.2023: 16:10 Uhr - Einzelspringen

05.02.2023: 14:30 Uhr - Einzelspringen

Lake Placid (USA): 11.02. - 12.02.2023

11.02.2023: 16:00 Uhr - Einzelspringen

12.02.2023: 16:15 Uhr - Einzelspringen

Rasnov (Rumänien): 18.02. - 19.02.2023

18.02.2023: 16:20 Uhr - Einzelspringen

19.02.2023: Uhrzeit offen - Super Team

Nordische Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien) : 21.02. - 06.03.2023

Oslo (Norwegen): 11.03. - 12.03.2023

11.03.2023: 15:15 Uhr - Einzelspringen

12.03.2023: 14:15 Uhr - Einzelspringen

Lillehammer (Norwegen): 14.03. - 16.03.2023

14.03.2023: 16:10 Uhr - Einzelspringen

16.03.2023: 16:30 Uhr - Einzelspringen

Vikersund (Norwegen): 18.03. - 19.03.2023

18.03.2023: 16:30 Uhr - Skifliegen

19.03.2023: 16:00 Uhr - Skifliegen

Lahti (Finnland): 25.03. - 26.03.2023

25.03.2023: 16:15 Uhr - Teamspringen

26.03.2023: 15:15 Uhr - Einzelspringen

Planica (Slowenien): 31.03. - 02.04.2023

31.03.2023: 14:00 Uhr - Skifliegen Einzel

01.04.2023: 10:00 Uhr - Skifliegen Team

02.04.2023: 10:00 Uhr - Skifliegen Einzel

In dieser Saison werden die Weltcups von der Herren an 19 verschiedenen Orten ausgetragen, bei den Damen finden die Weltcups an 14 Austragungsorten statt. Wir haben für euch eine Übersicht aller Weltcups zusammengestellt.

© Foto: Adam Nurkiewicz/dpa

Der Skisprung-Weltcup-Kalender 2022/23 der Damen

Die Skisprung Weltcup Saison 2022/23 startete Anfang November mit dem Weltcup in Wisla. Bei den Damen sicherte sich Silje Opseth den Sieg. Für die Damen stehen 28 Einzelwettbewerbe, ein Teamwettbewerb und ein Mixedwettbewerb auf dem Programm. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die Termine.

Wisla (Polen): 05.11. - 6.11.2022

05.11.2022: 12:00 Uhr - Einzelspringen

06.11.2022: 12:00 Uhr - Einzelspringen

Lillehammer (Norwegen): 03.12. - 04.12.2022

03.12.2023: 16:30 Uhr - Einzelspringen

04.12.02023: 16:30 Uhr - Einzelspringen

Titisee-Neustadt (Deutschland): 10.12. - 11.12.2022

10.12.2022: 11.45 Uhr - Mixedwettbewerb

11.12.2022: 12:45 Uhr - Einzelspringen

Silvester-Tournament: 28.12.2023 - 01.01.2023

28.12.2022: 14:15 Uhr - Silvester-Tournament in Villach (Österreich)

29.12.2023: 13:00 Uhr - Silvester-Tournament in Villach (Österreich)

31.12.2022: 16:00 Uhr - Silvester-Tournament in Ljubno (Slowenien)

01.01.2023: 15:30 Uhr - Silvester-Tournament in Ljubno (Slowenien)

Sapporo (Japan): 07.01. - 08.01.2023

07.01.2023: 08:30 Uhr - Einzelspringen

08.01.2023: 02:00 Uhr - Einzelspringen

Zao (Japan): 13.01. - 15.01.2023

13.01.2023: 9:00 Uhr - Einzelspringen

14.01.2023: 9:00 Uhr -Teamspringen

15.01.2023: 9:00 Uhr - Einzelspringen

Hinterzarten (Deutschland): 27.01. - 29.01.2023

27.01.2023: 16:00 Uhr - Einzelspringen

28.01.2023: 16:00 Uhr - Einzelspringen

29.01.2023: 15:15 Uhr - Einzelspringen

Willingen (Deutschland): 03.02. - 05.02.2023

03.02.2023: 12:15 Uhr - Mixedwettbewerb

04.02.2023: 12:15 Uhr - Einzelspringen

05.02.2023: 11:45 Uhr - Einzelspringen

Hinzenbach (Österreich): 10.02. - 11.02.2023

10.02.2023: 16:00 Uhr - Einzelspringen

11.02.2023: 9:00 Uhr - Einzelspringen

Rasnov (Rumänien): 18.02.2023

18.02.2023: 10:00 Uhr - Einzelspringen

Nordische Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien) : 21.02. - 06.03.2023

Oslo (Norwegen): 11.03. - 12.03.2023

11.03.2023: 18:20 Uhr - Einzelspringen (Raw Air Tour)

12.03.2023: 16:30 Uhr - Einzelspringen (Raw Air Tour)

Lillehammer (Norwegen): 13.03. - 15.03.2023

13.03.2023: 16:30 Uhr - Einzelspringen (Raw Air Tour)

15.03.2023: 16:30 Uhr - Einzelspringen (Raw Air Tour)

Vikersund (Norwegen): 19.03.2023

19.03.2023: 10:00 Uhr - Einzelspringen (Raw Air Tour)

Lahti (Finnland): 24.03.2023