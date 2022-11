Die Skisprung-Weltcup-Saison 2022/23 startete bereits Anfang November mit dem Weltcup in Wisla. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist es der frühste Saisonstart aller Zeiten. In den letzten Jahren haben die deutschen Skispringer für viele Erfolge gesorgt. Wir stellen euch den Kader der deutschen Skispringer vor.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den deutschen Kader der Skispringer für die Saison 2022/23.

Der Deutsche Kader für die Biathlon-Saison 2022/23

Auch in diesem Winter kämpfen die DSV-Athleten wieder um Medaillen. Der deutsche Kader umfasst insgesamt 11 Damen und Herren. Mit Richard Freitag, Severin Freund und Carina Vogt haben drei deutsche Athleten ihre Karrieren beendet.

Markus Eisenbichler (Bild) möchte auch in dieser Saison wieder die Weltspitze angreifen.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Skispringen 2022/23: DSV-Kader der Herren

Der Kader der deutschen Skispringer setzt sich aus insgesamt sechs Athleten zusammen. Im Folgenden haben wir eine Übersicht der Athleten zusammengestellt.

Trainer: Stefan Horngacher

Geburtsdatum : 20. September 1969

: 20. September 1969 Frühere Karriere : Ehemaliger österreichischer Skispringer

: Ehemaliger österreichischer Skispringer Funktion: Bundestrainer der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft seit 2019

Karl Geiger

Geburtsdatum : 11. Februar 1993

: 11. Februar 1993 Verein : SC Oberstdorf

: SC Oberstdorf Größe : 183 cm

: 183 cm Gewicht : 64 kg

: 64 kg Erfolge: Skiflugweltmeister 2020, Silbermedaille mit dem Team bei den Olympischen Spielen 2018, Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2020, Bronzemedaille im Einzel bei den Olympischen Spielen 2022, 2019 Vize-Weltmeister im Einzel und Weltmeister im Team und Mixed-Team, Bronzemedaille bei der WM in Oberstdorf 2021

Markus Eisenbichler

Geburtsdatum : 3. April 1991

: 3. April 1991 Verein : TSV Siegsdorf

: TSV Siegsdorf Größe : 175 cm

: 175 cm Gewicht : 57 kg

: 57 kg Erfolge: Weltmeister im Einzel von der Großschanze sowie im Team und Mixed-Team 2019, Weltmeister im Team und Mixed-Team bei der WM 2021 in Oberstdorf, 2. Platz bei der Vierschanzentournee 2018/19, Bronzemedaille im Einzel bei der WM 2017 und Goldmedaille im Mixed-Team

Andreas Wellinger

Geburtsdatum : 28. August 1995

: 28. August 1995 Verein : SC Ruhpolding

: SC Ruhpolding Größe : 183 cm

: 183 cm Gewicht : 65 kg

: 65 kg Erfolge: Olympia-Sieger von der Normalschanze 2018, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von der Großschanze und im Team 2018, Weltmeister im Mixed-Team 2017, Vizeweltmeister im Einzel von der Normal- und Großschanzen 2017

Constantin Schmid

Geburtsdatum : 27. November 1999

: 27. November 1999 Verein : WSV Oberaudorf

: WSV Oberaudorf Größe : 183 cm

: 183 cm Gewicht : 62 kg

: 62 kg Erfolge: -

Pius Paschke

Geburtsdatum : 20. Mai 1990

: 20. Mai 1990 Verein : WSV Kiefersfelden

: WSV Kiefersfelden Größe : 175 cm

: 175 cm Gewicht : 54 kg

: 54 kg Erfolge: Weltmeister im Team bei der WM 2021 in Oberstdorf

Stephan Leyhe

Geburtsdatum : 05. Januar 1992

: 05. Januar 1992 Verein : SC Willingen

: SC Willingen Größe : 182 cm

: 182 cm Gewicht : 64 kg

: 64 kg Erfolge: Silbermedaille bei den Olympischen Spielen mit dem Team 2018, 2. Platz bei der Skiflug-WM mit dem Team 2016, 3. Platz bei der Vierschanzentournee 2019, Weltmeister mit dem Team 2019

Skispringen 2022/23: DSV-Kader der Damen

Der Kader der deutschen Skispringerinnen besteht aus fünf Athletinnen. Im Folgenden haben wir eine Übersicht für euch zusammengestellt.

Trainer: Maximilian Mechler

Geburtsdatum : 3. Januar 1984

: 3. Januar 1984 Frühere Karriere : ehemaliger deutscher Skispringer

: ehemaliger deutscher Skispringer Funktion: seit der Saison 2021/22 ist er der Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen

Katharina Althaus

Geburtsdatum : 23. Mai 1996

: 23. Mai 1996 Verein : SC Oberstdorf

: SC Oberstdorf Größe : 157 cm

: 157 cm Gewicht : 50 kg

: 50 kg Erfolge: Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 und 2022, Vizeweltmeisterin im Einzel 2019, Weltmeisterin im Mixed-Team 2015, 2019, 2021, 2. Platz im Gesamt-Weltcup 2018 und 2019

Katharina Althaus (l) konnte bereits zahlreiche Erfolge in ihrer Karriere feiern.

© Foto: Adam Nurkiewicz/dpa

Anna Rupprecht

Geburtsdatum : 29. Dezember 1996

: 29. Dezember 1996 Verein : Ski-Club Degenfeld

: Ski-Club Degenfeld Größe : 168 cm

: 168 cm Gewicht : 57 kg

: 57 kg Erfolge: Weltmeisterin im Mixed-Team 2021

Selina Freitag

Geburtsdatum : 19. Mai 2001

: 19. Mai 2001 Verein : SG Nickelhütte Aue

: SG Nickelhütte Aue Größe : 164 cm

: 164 cm Gewicht : 52 kg

: 52 kg Erfolge: -

Luisa Görlich

Geburtsdatum : 21. Dezember 1998

: 21. Dezember 1998 Verein : WSV 08 Lauscha

: WSV 08 Lauscha Größe : 167 cm

: 167 cm Gewicht : 50 kg

: 50 kg Erfolge: -

Pauline Heßler