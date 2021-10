SC Paderborn gegen SSV Jahn Regensburg: Heute steigt in der 2. Bundesliga das Topspiel. Und wer hätte vor der Saison gedacht, dass bei diesem Duell am 10. Spieltag der aktuell Dritte (SCP) auf den Zweiten (Jahn Regensburg) treffen würde? Sicher die wenigsten – und selbst aus den beiden Fanlagern dürften nur die kühnsten Optimisten darauf zu hoffen gewagt haben. Doch die beiden Teams stehen vollkommen zurecht auf Relegations- respektive Aufstiegsrang, haben sie doch bisher teils begeisternden Fußball gespielt und auch schon verschiedene Topteams geschlagen: Paderborn besiegte Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf, Regensburg Schalke 04.

Wer kann sich im Duell der unverhofften Spitzenteams also an diesem Freitagabend unter Flutlicht durchsetzen und Spitzenreiter St. Pauli zumindest für eine Nacht überflügeln. Denn ja, dem Gewinner der Partie Paderborn gegen Regensburg winkt Rang eins in der 2. Liga.

Wer überträgt das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Jahn Regensburg heute live im Free-TV?

SC Paderborn gegen SSV Jahn Regensburg: Anstoß, Spielzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem SSV Jahn Regensburg findet am Freitag, den 15.10.2021, um 18:30 Uhr in der Benteler-Arena in Paderborn statt.

Teams : SC Paderborn, SSV Jahn Regensburg

: SC Paderborn, SSV Jahn Regensburg Wettbewerb : 2. Bundesliga, 10. Spieltag

: 2. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 15.10.2021, um 18:30 Uhr

: 15.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort: Benteler-Arena, Paderborn







SCP gegen Regensburg: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen Paderborn und Regensburg wird leider nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Paderborn vs Jahn Regensburg: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Gestreamt werden kann die Partie Paderborn gegen Regensburg lediglich bei Sky. Auch dieser Live-Stream ist kostenpflichtig.

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Das Topspiel Paderborn gegen Regensburg gibt den Startschuss des 10. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga. Parallel spielen Schalke und Hannover . Am Samstag und Sonntag finden dann noch sieben weitere Begegnungen statt.

Die verbleibenden Zweitliga-Spiele am 10. Spieltag im Überblick: