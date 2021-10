Schalke 04 bei Hannover 96: Heute steigt das Gastspiel von S04 am 10. Spieltag der 2. Bundesliga in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der FC Schalke kommt nach holprigem Saisonstart nach dem Abstieg in der 2. Liga an – in den vergangenen fünf Partien gab es vier Siege, die letzten beiden davon „zu null“ bei Hansa Rostock (2:0) und gegen den FC Ingolstadt (3:0). So langsam also scheinen die Schalker ihrer Rolle als Topfavorit der Liga gerecht zu werden. Aktuell stehen die „Königsblauen“ mit 16 Zählern drei Punkte hinter Spitzenreiter St. Pauli auf Platz vier.

Etwas anders das Bild bei Hannover 96: Die Leistungen der Mannschaft schwanken, in den letzten fünf Spielen, aber auch auf die bisherige Saison gerechnet. Die Bilanz nach bisher neun Spielen: Drei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen bedeuten aktuell Rang 13 mit elf Zählern. Kann 96 den Schwung des FC Schalke 04 dennoch bremsen?

Wer überträgt das Spiel zwischen dem Hannover 96 und dem FC Schalke 04 heute live im Free-TV ?

das Spiel zwischen dem im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Hannover 96 gegen den FC Schalke 04: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04 findet am Freitag, den 15.10.2021, um 18:30 Uhr in der HDI-Arena in Hannover statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Hannover 96, FC Schalke 04

: Hannover 96, FC Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 10. Spieltag

: 2. Bundesliga, 10. Spieltag Datum und Uhrzeit : 15.10.2021, um 18:30 Uhr

: 15.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort: HDI-Arena, Hannover







Hannover 96 gegen S04: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Das Spiel zwischen Hannover 96 und S04 wird leider nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Hannover vs Schalke: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 2. Ligaspiels im Live-Stream?

Gestreamt werden kann die Partie Hannover gegen Schalke lediglich bei Sky. Auch dieser Live-Stream ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 10. Spieltag

Das Spiel Hannover gegen Schalke gibt den Startschuss des 10. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga. Parallel spielen Paderborn und Regensburg . Am Samstag und Sonntag finden dann noch sieben weitere Begegnungen statt.

Die verbleibenden Zweitliga-Spiele am 10. Spieltag im Überblick: