Die Länderspielpause ist zu Ende und die 2. Bundesliga geht weiter. Heute, am 6. Spieltag der Saison, ist Schalke 04 zu Gast beim SC Paderborn 07. Dabei bekommen es die Königsblauen mit einer schweren Aufgabe zu tun, denn der SC Paderborn ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Doch auch bei Schalke zeigt der Trend nach oben, nach dem ersten Heimsieg seit über einem Jahr kommt das Grammozis-Team mit breiter Brust angereist. Bleibt der SC Paderborn auch gegen Schalke 04 ungeschlagen?

Wo wird das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

und im übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.



Schalkes Simon Terodde (von links nach rechts), Thomas Ouwejan und Marcin Kaminski jubeln nach dem Schlusspfiff gegen Düsseldorf. Kann S04 auch beim starken SC Paderborn heute gewinnen?

SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Das Spiel zwischen Paderborn und Schalke findet am Sonntag um 13:30 Uhr statt. Beim dritten Heimspiel der Zweitliga-Saison kann der SC Paderborn 07 bis zu 8.500 Zuschauer in der Benteler-Arena empfangen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SC Paderborn 07, Schalke 04

: SC Paderborn 07, Schalke 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 6. Spieltag

: 2. Bundesliga, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 12.09.2021, um 13:30 Uhr

: 12.09.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Benteler-Arena, Paderborn

: Benteler-Arena, Paderborn zugelassene Zuschauer: 8.500

SC Paderborn gegen Schalke: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga

Das Spiel am Samstag zwischen dem SCP und Schalke wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge zu sehen sein. DAZN überträgt das Spiel nicht.

Alle Infos zu Paderborn gegen Schalke am 12.09.2021 um 13:30 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : SkyTicket, SkyGo

: SkyTicket, SkyGo Pay-TV: SkySport

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Im Live-Stream wird das Zweitligaspiel zwischen Schalke und Paderborn zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle.

2. Bundesliga live: Spiele des 6. Spieltags in der 2. Liga

