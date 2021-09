Dynamo Dresden spielt heute beim 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena. Beide Teams haben bisher erst einmal in dernoch jungen Saison der 2. Bundesliga verloren. Der Unterschied: Der FCH konnte bisher auch nur ein Ligaspiel gewinnen, die SGD hingegen bereits drei. Die Heidenheimer bieten aktuell nicht den spektakulärsten Fußball. Taktische und disziplinierte Spielweise haben beim Team von Trainer Frank Schmidt Priorität. In den ersten fünf Ligaspielen schossen die Heidenheimer magere drei Tore. Bei Dynamo Dresden sieht das Ganze anders aus. Der Aufsteiger spielt mutig auf und das spiegelt sich in der Tabelle wider. Platz drei nach fünf Spielen kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Im letzten Spiel gegen starke Paderborner kassierte Dynamo aber die erste Niederlage der Saison. Die Dresdener werden also auf Wiedergutmachung aus sein.

Wer überträgt das Spiel zwischen Heidenheim und Dresden live im Free-TV ?

das Spiel zwischen und im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos der 2. Liga-Partie findet ihr hier.



Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt kommt in das Stadion. Kann sein Team nach der Heimpleite gegen Paderborn heute in Heidenheim wieder punkten?

FC Heidenheim gegen Dynamo: Zuschauer, Spielort, Datum und Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga findet am Sonntag um 13:30 Uhr statt. In der Voith-Arena in Heidenheim werden über 5.000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Heidenheim, SG Dynamo Dresden

: 1. FC Heidenheim, SG Dynamo Dresden Wettbewerb : 2. Bundesliga, 6. Spieltag

: 2. Bundesliga, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 12.09.2021, um 13:30 Uhr

: 12.09.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Voith-Arena, Heidenheim

: Voith-Arena, Heidenheim zugelassene Zuschauer: 5.400

Übertragung: Wird das Spiel der 2. Bundesliga live im Free-TV und Stream übertragen?

Das Spiel zwischen Heidenheim und Dresden wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel live und in voller Länge. DAZN hat sich keine Rechte gesichert und überträgt somit das Spiel nicht.

Alle Infos zur Übertragung hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Live-Stream : SkyTicket, SkyGo

: SkyTicket, SkyGo Pay-TV: SkySport

2. Bundesliga live: Spiele des 6. Spieltags in der 2. Liga

Am Wochenende läuft der Spielbetrieb in deutschlands zweithöchsten Spielklasse auf Hochtouren. Wo werden folgende Spiele übertragen?