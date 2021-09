Heute empfängt FC Hansa Rostock den SV Darmstadt 98. Nach der Länderspielpause geht es wieder zurück in den Liga-Alltag. Die Darmstädter begeistern mit Offensivfußball und haben neben dem Tabellenführer aus Regensburg und dem Zweiten, dem SC Paderborn, die stärkste Torausbeute der Liga. Vorallem die Stürmer Phillip Tietz und Luca Pfeiffer (zusammen acht Tore) sorgen bei den gegnerischen Abwehrreihen für Unruhe. Der FC Hansa auf der anderen Seite hat aktuell die zweitschwächste Abwehr der Liga. Die Defensive wird also wohl einen Sahnetag erwischen müssen, um die Offensivpower der Darmstädter zu stoppen.

Rostocks Trainer Jens Härtel geht in die Kabine. Anders als beim 0:3 gegen Werder Bremen will der FC Hansa heute brillieren und den ersten Heimsieg der Saison landen. © Foto: Carmen Jaspersen/DPA

Am Sonntag um 13:30 Uhr wird im Rostocker Ostseestadion angepiffen. 15.000 Zuschauer dürfen sich das Spiel live vor Ort anschauen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten, denn das Spiel wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Einen kostenlosen Live-Stream wird es auch nicht geben. Der Pay-TV Sender Sky hat sich die Rechte für das Spiel gesichert und überträgt die Partie live und in voller Länge.

Das Ostseestadion, Spielstätte des FC Hansa Rostock. Der Verein forciert Verhandlungen, da der Stadionverkauf notwendig sein soll.

Derwill dasnoch in diesem Jahr verkaufen. Für die Rostocker ist das im Jahr 2001 erbaute Stadion finanziell der größte Klotz am Bein. Zinsen, Unterhalt, Kredite und notwendige Modernisierungen reißen Jahr für Jahr große Löcher in die Bilanzen des Sportclubs. Allein die Schulden bei Hansa-Investor Rolf Elgeti, zugleich Gesellschafter und Hauptgläubiger der Arena, belaufen sich auf mehr als 20 Millionen Euro. Für den finanziell angeschlagegen Club wäre ein Verkauf an die Stadt ein Segen. Ein Verkaufspreis von 12,7 Millionen Euro soll im Raum stehen. Im Gegenzug wird Hansa für die Nutzung des Ostseestadions eine jährliche Miete an die Stadt entrichten.