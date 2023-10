Der SC Freiburg trifft am heutigen Donnerstag in der UEFA Europa League auf West Ham United. Nachdem die Freiburger zuvor in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen keinen Sieg einfahren konnte, gelang ihnen am Sonntagabend ein 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg. Dennoch verlief der Saisonstart aus Sicht der Breisgauer mit zehn Punkten aus sechs Spielen nicht wirklich zufriedenstellend. Immerhin konnten die Freiburger den Beginn ihrer Europa League-Saison erfolgreich gestalten. Am 1. Spieltag gelang dem Team von Christian Streich auswärts ein 3:2-Erfolg gegen Olympiakos Piräus. Mit West Ham United wartet heute ein weiterer starker Gegner.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel SC Freiburg gegen West Ham United und der Übertragung im TV und Stream.

SC Freiburg gegen West Ham United – Europa League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Europa League zwischen SC Freiburg und West Ham United findet am Donnerstag, den 05.10.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr im Europa-Park Stadion in Freiburg. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : SC Freiburg, West Ham United

: SC Freiburg, West Ham United Wettbewerb : UEFA Europa League 2023/24, 2. Spieltag

: UEFA Europa League 2023/24, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 05.10.2023, 18:45 Uhr

: 05.10.2023, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Europa-Park Stadion, Freiburg

: Europa-Park Stadion, Freiburg Schiedsrichter: Mohammed al-Hakim (Schweden)

Christian Streich freut sich auf das Heimspiel gegen den britischen Verein West Ham United.

© Foto: Thomas Frey/dpa

Welcher Sender zeigt SC Freiburg gegen West Ham United heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des heutigen Spiels vom SC Freiburg in der Europa League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und West Ham United wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt die zwar exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2023/2024 und überträgt an jedem Spieltag entweder auf RTL oder NITRO eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Allerdings wird das Spiel zwischen Freiburg und West Ham United heute ausschließlich im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ übertragen.

Wer zeigt SC Freiburg gegen West Ham United im Livestream?

Für die Partie der Freiburger heute in der Europa League gegen West Ham United wird es keinen kostenlosen Livestream geben. RTL zeigt das Europa League-Spiel Freiburg gegen West Ham United heute bei RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle Informationen zur Übertragung SC Freiburg gegen West Ham United am 05.10.2023 um 18:45 Uhr:

Das ist die Europa League-Gruppe des SC Freiburg

Der SC Freiburg hat in der aktuellen Europa League-Saison eine relativ schwierige Gruppe gelost bekommen. Neben West Ham United bekommt es das Team von Christian Streich mit Olympiakos Piräus und Backa Topola zu tun. Die Gruppe H in der Übersicht:

SC Freiburg

West Ham United

Olympiakos Piräus

Backa Topola

Wann und wo findet das Europa League Finale 2024 statt?

Das Finale der Europa League wird am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, in der Dublin Arena in Irland ausgetragen. Die Dublin Arena bietet Platz für mehr als 50.000 Zuschauer und dient als Austragungsort für die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft der Republik Irland sowie des irischen Rugby-Union-Teams. Das Stadion wurde im Jahr 2010 eröffnet und wird zum zweiten Mal das Finale der UEFA Europa League ausrichten. Bereits 2011 fand hier das Endspiel statt, bei dem sich Porto im rein portugiesischen Finale gegen Braga durchsetzte.

