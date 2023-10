Eintracht Frankfurt ist am heutigen Donnerstag in der UEFA Europa Conference bei PAOK Saloniki zu Gast. Die Frankfurter wollen im griechischen Hexenkessel ihre Torflaute beenden. Der Abgang von Randal Kolo Muani schmerzt doch sehr. In der Conference League lief der Start wie geplant. Zu Beginn der Gruppenphase gelang ein 2:1-Sieg gegen den FC Aberdeen. Saloniki war ebenfalls siegreich am ersten Spieltag. Ein weiterer Erfolg in der griechischen Hafenstadt könnte daher ein bedeutender Schritt in Richtung Gruppensieg sein. Die Eintracht hat in den letzten drei Europapokalduellen gegen griechische Vereine triumphiert.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt und der Übertragung im TV und Stream.

Saloniki gegen Frankfurt – Conference League: Schiedsrichter, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Europa Conference League zwischen findet am Donnerstag, den 05.10.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Stadio Toumbas in Saloniki. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : PAOK Saloniki, Eintracht Frankfurt

: PAOK Saloniki, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : UEFA Europa Conference League 2023/24, 2. Spieltag

: UEFA Europa Conference League 2023/24, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 05.10.2023, 21:00 Uhr

: 05.10.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Stadio Toumas, Saloniki (Griechenland)

: Stadio Toumas, Saloniki (Griechenland) Schiedsrichter: Simone Sozza (Italien)

Welcher Sender zeigt PAOK Saloniki - Eintracht Frankfurt heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Spiels von Eintracht Frankfurt heute in der Europa Conference League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Hier gibt es gute Nachrichten für alle Fans! Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei PAOK Saloniki wird live im Free-TV bei RTL übertragen. RTL besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der Conference League und Europa League 2023/2024 und überträgt an jedem Spieltag entweder auf RTL oder NITRO eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Das Spiel der Frankfurter in Saloniki läuft heute live im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL.

Wo läuft Saloniki gegen Frankfurt heute im Stream?

Für die Partie der Frankfurter heute in der Europa Conference League gegen Saloniki wird es keinen kostenlosen Livestream geben. RTL zeigt das Conference-League-Spiel heute im Stream bei RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle Informationen zur Übertragung PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt am 05.10.2023 um 21:00 Uhr:

Kosten: Europa League und Conference League auf RTL+

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten:

Free : Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen)

: Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen) Premium : 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar)

: 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatlich kündbar) Max: 9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams, ab 7. Monat 12,99 Euro/Monat, monatlich kündbar)

Alle weiteren Informationen zu den Abo-Varianten findet ihr auf der Homepage von RTL+.

RTL sichert sich langfristig Übertragungsrechte an Conference League

Auch in Zukunft wird die UEFA Europa League auf RTL und RTL+ zu sehen sein. Der Sender hat sich die vollumfänglichen Übertragungsrechte an den europäischen Fußball-Vereinswettbewerben Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League für weitere drei Jahre bis 2027 gesichert. Neben den Free-TV-Sendern RTL und Nitro übertragen damit auch der Streamingdienst RTL+ jeden Spieltag. Zusätzlich werde RTL+ immer donnerstags die Top-Partien aus beiden Wettbewerben live in Einzelspielen und als Konferenz senden.