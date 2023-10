Bayer 04 Leverkusen gastiert am heutigen Donnerstag in der UEFA Europa League bei Molde FK. Nachdem das Team von Cheftrainer Xabi Alonso mit 4:0 in die neue Saison in der Europa League gestartet ist, strebt die Mannschaft nun einen weiteren Sieg beim norwegischen Team Molde FK an, um einen weiteren Schritt in Richung Qualifikation zur K.-o.-Runde zu machen.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen und der Übertragung im TV und Stream.

Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen heute – Europa League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und Molde FK findet am Donnerstag, den 05.10.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr im Aker-Stadion in Molde. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Molde FK, Bayer 04 Leverkusen

: Molde FK, Bayer 04 Leverkusen Wettbewerb : UEFA Europa League 2023/24, 2. Spieltag

: UEFA Europa League 2023/24, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 05.10.2023, 20:45 Uhr

: 05.10.2023, 20:45 Uhr Stadion/Spielort : Aker-Stadion, Molde

: Aker-Stadion, Molde Schiedsrichter: Anastasios Papapetrou (Griechenland)

Welcher Sender zeigt Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen heute im TV?

Das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und Molde FK wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt die zwar exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2023/2024 und überträgt an jedem Spieltag entweder auf RTL oder NITRO eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Allerdings wird das Spiel zwischen Leverkusen und Molde heute ausschließlich im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ übertragen.

Wer zeigt Molde FK gegen Bayer Leverkusen im Livestream?

Für die Partie der Leverkusener heute in der Europa League gegen bei Molde wird es keinen kostenlosen Livestream geben. RTL zeigt das Europa League-Spiel Molde gegen Leverkusen heute bei RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle Informationen zur Übertragung Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen am 05.10.2023 um 20:45 Uhr:

Das ist die Europa League-Gruppe von Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat in der aktuellen Europa League-Saison eine lösbare Gruppe gelost bekommen. Neben Molde FK bekommt es das Team von Xabi Alonso mit Quarabag Agdam und Häcken zu tun. Die Gruppe H in der Übersicht:

Bayer 04 Leverkusen

BK Häcken

Quarabag Agdam

Molde FK

Wann und wo findet das Europa League Finale 2024 statt?

Das Finale der Europa League wird am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, in der Dublin Arena in Irland ausgetragen. Die Dublin Arena bietet Platz für mehr als 50.000 Zuschauer und dient als Austragungsort für die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft der Republik Irland sowie des irischen Rugby-Union-Teams. Das Stadion wurde im Jahr 2010 eröffnet und wird zum zweiten Mal das Finale der UEFA Europa League ausrichten. Bereits 2011 fand hier das Endspiel statt, bei dem sich Porto im rein portugiesischen Finale gegen Braga durchsetzte.

