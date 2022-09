Europa League startet am heutigen Donnerstag, 08.09.22, in die Gruppenphase. Der Meister aus Aserbaidschan, Qarabag Agdam, reist zum derzeitigen Tabellenführer der Bundesliga in den Breisgau, zum SC Freiburg. Mit vier Siegen aus fünf Spielen sind die Freiburger um Diestartet am heutigen, in die Gruppenphase. Der Meister aus Aserbaidschan,, reist zum derzeitigen Tabellenführer der Bundesliga in den Breisgau, zum. Mit vier Siegen aus fünf Spielen sind die Freiburger um Trainer Christian Streich furios in die neue Saison gestartet. Dieses Momentum will der Sportclub nutzen und mit einem Sieg in Gruppe G der Euro League starten. Die weiteren Gegner der Freiburger sind Olympiakos Piräus und der FC Nantes.

Wo wird das Spiel zwischen Freiburg und Qarabag live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Freiburg vs. Qarabag – Europa League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Der SC Freiburg begrüßt am Donnerstag, den 08.09.2022, die Mannschaft von Qarabag Agdam. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : SC Freiburg, Qarabag Agdam

: SC Freiburg, Qarabag Agdam Wettbewerb : Europa League 2022/23, 1. Spieltag

: Europa League 2022/23, 1. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 08.09.2022, 21.00 Uhr

: Donnerstag, 08.09.2022, 21.00 Uhr Spielort : Europa-Park-Stadion, Freiburg.

: Europa-Park-Stadion, Freiburg. Schiedsrichter: Erik Lambrechts (Belgien)

Matthias Ginter bejubelt das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Leverkusen. In der Europa League trifft Freiburg auf Qarabag Agdam.

Europa League live: Übertragung Freiburg gegen Qarabag im Free-TV?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fußball- und Freiburg-Fans: Das Spiel zwischen dem Sportclub und Qarabag Agdam wird live im Free-TV übertragen. RTL besitzt die exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2022/2023. Alle Spiele mit deutscher Beiteiligung übertragt der Kölner Sender auf RTL oder RTL Nitro, sowie jeweils ein weiteres Spiel pro Spieltag. Fans können das Spiel auch im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ verfolgen.

SC Freiburg - Qarabag Agdam: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partien der Europa League wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Allerdings werden die deutschen Spiele und ein weiteres pro Spieltag kostenlos im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro ausgestrahlt. Über RTL+ können kann das Spiel zwischen Freiburg und Quarabag Agdam kostenpflichtig auch gestreamt werden.

Wer ist der Schiedsrichter bei Freiburg gegen Qarabag?

Der Belgier Erik Lambrechts leitet das Gruppenspiel zwischen Freiburg und Qarabag. Der 37-jährige pfeift seit über 10 Jahren in Belgien, ab 2013 ist er als Unparteiischer in verschiedenen europäischen Wettbewerben aufgetreten. Seit 2018 ist er als FIFA-Schiedsrichter berechtigt, internationale Freundschaftsspiele zu pfeifen und leitete zwei Spiele zur Qualifikation für die WM in Katar diesen Winter.

Freiburg: Wie lange fallen Sallai und Gulde aus?

Den 3:2-Sieg in Leverkusen musste der SC Freiburg teuer bezahlen. Nachdem Leverkusens Jonathan Tah den Ungar Roland Sallai mit der Fußspitze im Augenbereich traf, musste dieser ausgewechselt werden. Diagnose: Fraktur des Augenbodens. Wie lange Sallai ausfällt, bleibt zunächst unklar. Ebenfalls unsicher für die Partie gegen Qarabag ist der Einsatz von Manuel Gulde. Der Verteidiger blieb nach der Halbzeit in Leverkusen in der Kabine, man befürchtet eine Bänderverletzung.