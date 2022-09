Am heutigen Donnerstag trifft der 1. FC Köln in der Conference League auf OGC Nizza. Der deutsche Vertreter aus Köln hat am Wochenende in der Bundesliga mit 4:2 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und reist mit einer breiten Brust nach Nizza. Die Franzosen verloren ihr Spiel gegen den AS Monaco in der heimischen Liga.

Wo wird das Spiel zwischen Köln und Nizza live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln heute – Conference League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 08.09.2022, trifft OGC Nizza auf den 1. FC Köln. Anstoß der Partie ist um 18:45 Uhr im Allianz Riviera Stadion in Nizza. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : OGC Nizza, 1. FC Köln

: OGC Nizza, 1. FC Köln Wettbewerb : 1. Spieltag, Europa-Conference-League-Saison 22/23

: 1. Spieltag, Europa-Conference-League-Saison 22/23 Datum und Anpfiff : Donnerstag, 08.09.2022, 18:45 Uhr

: Donnerstag, 08.09.2022, 18:45 Uhr Spielort : Allianz Riviera Stadion, Nizza

: Allianz Riviera Stadion, Nizza Zuschauer : 35.624

: 35.624 Schiedsrichter: Luis Miguel Branco Godinho (Portugal)

Der 1. FC Köln will in Nizza mit einem Erfolg in die Conference League-Gruppenphase starten.

Conference League heute live: Wo läuft das Spiel zwischen Nizza und Köln im TV?

nicht live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL besitzt die Rechte an der Conference League in dieser Saison, überträgt das Auswärtsspiel der Kölner aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Die Fans können das Spiel in einem Stream auf Die Partie zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln wirdübertragen. Der Senderbesitzt die Rechte an der Conference League in dieser Saison, überträgt das Auswärtsspiel der Kölner aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Die Fans können das Spiel in einem Stream auf RTL+ live verfolgen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Europa League live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Das Spiel wird jedoch auf „RTL+“ gestreamt. Dieser Stream ist kostenpflichtig.

